Suomi 100 000 iltamakiertue päättyy Rautahoviin 11.11.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Suomi 100 000 -iltamakiertue starttasi kiertueelleen lokakuun puolivälissä. Kenraaliharjoitus nähtiin Röykän-Leppilammen nuorisoseurantalolla Nurmijärvellä perjantaina 13. lokakuuta ja ensi-ilta Kolarin työväentalolla tiistaina 17.10. Viiden päivän pohjoisen kiertueen jälkeen se saapuu viideksi illaksi Uudenmaan kylätaloille ja lopuksi viidelle Keski-Suomen paikkakunnalle.

Kiertue päättyy 11. marraskuuta Rautajärven Rautahoviin. Luopioisten maamiesseuralla kävi ”iltama-arvonnassa” melkoinen tuuri, sillä Taideyliopiston Suomi 100 -juhlavuoden esitystä tavoitteli peräti 486 kyläyhdistystä. Niistä mukaan valittiin 16 kylätaloa.

Perinteisten iltamien muotoon rakennetun teatteriesityksen on koonnut ja ohjannut kirjailija, ohjaaja ja kansantaiteilija Juha Hurme. Hurmeella on kokemusta kylätalojen kiertämisestä, sillä hän on esittänyt Puupää -näytelmäänsä pitkin Suomea vuodesta 2003 alkaen.

Suomi 100 000 -iltamissa Hurmeen lisäksi esiintyvät näyttelijäntaiteen maisteriopiskelijat Silva Belghiti, Eetu Känkänen, Myy Lohi, Miro Lopperi, Roosa Söderholm, Sampsa Timoskainen, Juho Uusitalo sekä Tuuli Kainulainen (Sibelius-Akatemia).

Ryhmä on harjoitellut kolme tuntia ohjelmaa, josta valitaan kullekin paikkakunnalle sopiva tunnin ja vartin osuus. Luvassa on muun muassa avajaispuhe, sivistävä esitelmä ja hyödyllistä kansanvalistusta. Kuvaelman kautta saadaan näkymä maassamme 50 000–150 000 vuotta sitten mahdollisesti asuneista neandertalinihmisistä. Kansalliskirjallisuutemme ydinteokset Aleksis Kivestä Minna Canthin kautta Rosa Liksomiin ovat esillä teatterin, laulun ja runon muodossa.

Iltamien erikoisuuksiin kuuluu esimerkiksi viittomakielellä pidetty, suomeksi tulkattava puhe. Järjestäjien puhvetin ja väliajan jälkeen päästään pääasiaan eli pidetään tanssit

Kaikenikäisille soveltuva iltamakokonaisuus kestää väliaikoineen pari tuntia. Maa- ja kotitalousnaiset myyvät Rautahovin iltamalippuja Pimmeemmän kaupan illan kahvilassa Pytingissä.