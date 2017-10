Metsäasiantuntijapalkinto Veikko Iittaiselle

Metsäasiantuntijapalkinto on myönnetty kangasalalaiselle metsätalousinsinööri (YAMK) Veikko Iittaiselle: Metsään.fi -tietojärjestelmän isälle ja metsäalan väsymättömälle kehittäjälle. Iittainen on toiminut monissa vaativissa työtehtävissä metsäalalla. Metsäkeskuksen metsänomistajien palvelupäällikkönä hän on työskennellyt vuodesta 2012 saakka sekä aiemmin muun muassa metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajana.

Metsäasiantuntijuuden puolestapuhuja Iittainen on ollut opiskeluajoistaan asti, jolloin hän toimi metsäkoulun oppilaskunnan eli Evon Metsäpojat ry:n puheenjohtajana ja valtakunnallisen metsäopiskelijajärjestö MEOL:in puheenjohtajana. Metsäammattilaisten hyväksi hän toimi 16 vuoden ajan METO Häme ry:n varapuheenjohtajana.

Iittaisella on kyky katsoa metsäalaa laajasta näkökulmasta. Hän kirjoittaa Metsälehteen blogia metsäasioista, mutta myös hänen harrastuksissaan metsä on keskeisessä roolissa.

– Henkisen työn rasituksiin parhaat parannuskeinot ovat metsässä urheileminen ja takkatuleen tuijottaminen, Iittainen kuvailee.

Metsäasiantuntija-palkinto on METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n neljän vuoden välein myöntämä tunnustuspalkinto. Palkinto myönnetään esimerkilliselle metsäammattilaiselle, suunnannäyttäjälle ja ammattikunnan imagon nostajalle.