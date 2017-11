Pälkäneen K-Rauta palkittiin Suomen parhaana työkalukauppana

Pälkäneen K-Rauta on valittu Keskon sisäisessä kilpailussa Suomen parhaaksi työkalukaupaksi. Kilpailussa oli mukana yhteensä 140 kauppaa, joista 76 kilpaili pienten, ja 64 kauppaa isojen kauppojen sarjassa.

– Aikaisempina vuosina emme ole yltäneet ihan terävimpään kärkeen, mutta nyt tuli sitten kerralla kärkisija, kauppias Teemu Järvenpää toteaa.

Pälkäneen voitto oli selvä, sillä pienten kauppojen sarjassa toiseksi sijoittunut Alavuden K-Rauta keräsi 76 pistettä ja Pälkäneen K-Rauta 89 pistettä.

Kilpailussa arvioitiin muun muassa vähittäismyynnin kehitystä, tuotevalikoimaa, automaattisen tilausjärjestelmän käyttöastetta, tuotteiden saatavuutta, varaston kiertonopeutta ja tehtyjä uudistuksia. Huomiota kiinnitettiin myös esillepanon monipuolisuuteen, järjestettyihin asiakastilaisuuksiin, markkinointiin ja koulutuksiin.

– Huomasimme kilpailun ollessa vielä käynnissä, että olemme mukana ihan kärkikahinoissa. Satsasimme sitten hieman lisää varsinkin markkinointiin monissa eri kanavissa, mikä siivitti sitten näinkin hyvään lopputulokseen, Järvenpää miettii.

Katse eteenpäin

Pälkäneen K-Raudan kauppiaskaksikko, Teemu ja Toni Järvenpää, on kehittänyt rautakauppaansa ennakkoluulottomalla otteella siitä lähtien, kun he ottivat myymälän vetovastuun kahdeksan vuotta sitten tehdyssä sukupolvenvaihdoksessa. Tänä vuonna kaksikko palkittiin myös Pälkäneen Vuoden Yrittäjinä.

Teemu Järvenpää painottaa, että kehitystyötä on syytä tehdä koko ajan – paikoilleen ei pidä jäädä junnaamaan. Talven aikana työkalupuolellekin on tulossa isoja muutoksia. Tarkoituksena on uudistaa esillepanoa ja lisätä tuotesegmenttejä.

– Pitää katsoa koko ajan eteenpäin, Järvenpää lisää.