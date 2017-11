Kangasalan paloa tutkitaan kahtena murhana, poliisi pyytää tietoja Nissanin liikkeistä

Sisä-Suomen poliisi tutkii eilen illalla Kangasalan Vatialassa tapahtunuttta tulipaloa kahtena murhana. Palossa kuolivat talossa asuneet vuonna 1954 syntynyt mies ja vuonna 1934 syntynyt nainen. Ilmoitus Sompiontiellä sattuneesta palosta tuli hätäkeskukseen kello 23 jälkeen. Poliisin kuulusteluissa ja puhutuksissa on ilmennyt, että ainakaan noin kello 22.35–22.38 näkyviä liekkejä ei ole ollut havaittavissa läheiseltä tieltä.

Palopaikan läheisyydessä sijaitsevan rivitalon pihalla on ollut pysäköitynä sininen Nissan Almera -merkkinen henkilöauto, jonka on nähty poistuvan paikalta palon syttymisen aikoihin. Auton etupuskuri on rikki ja takapuskurin kuljettajan puoleinen kulma on ollut teipattuna kiinni autoon ilmastointiteipillä. Poliisi pyytää tietoja auton liikkeistä eiliseltä illalta ja viime yöltä kello 21–03. Tiedot voi toimittaa poliisille sähköpostilla osoitteeseen pitkakestoinen.pirkanmaa@poliisi.fi tai numeroon 0295445317.

Poliisi otti aamuyöllä kiinni vuonna 1988 syntyneen henkilön, jolla on yhteys sekä talossa asuneisiin ihmisiin että autoon. Hän on tällä hetkellä kiinniotettuna.