Ruusuja ja risuja hautojen hoidosta Pälkäneellä

Kiitoksia Pälkäneen seurakunnan hyväkuntoisista hautausmaista tulee toisiltakin seurakunnilta. Suunnittelu ja kukkavalinnat on hoidettu ammattitaidolla, ja toteutus haudoilla tehty ammatti-ihmisen ottein. Hoitosopimuksen tehneet voivat iloita saamastaan palvelusta.

Yhtä hyviä uutisia ei tule hoitorahaston hallinnolliselta puolelta. Omiin virheisiinsä kyllästyneenä on päätetty rahaston lopettamisesta uusilta jäseniltä, ja palvelua annetaan vain vuosittain uusittavilla sopimuksilla. Jos yhteistyön tarjoajana on äveriäs seurakuntalainen, joka on valmis antamaan hoitorahaa haudastaan noin 30 vuoden menoihin ja sen lisäksi melkoisen rahapotin seurakunnan muihin tarpeisiin, sulkuportit rahastoihin saadaan raolleen, muuten ei.

Vaikeimpaan tilanteeseen joutuvat vanhukset, joilla ei ole omaisia, ja jotka kirjaisivat testamenttiin hoitorahaa haudalleen muun perinnön mennessä valtion kirstuun. Muuan vanhus tarjoaisi jäämistöstään osan sotaveteraaneille, mutta jako ei sovi seurakunnalle, joka katsoo velvoitteen haudanhoidosta siirtyvän veteraanijärjestölle. Muitakin palveluun valmiita järjestöjä kuulemma on, mutta niistä tulisi saada tieto seurakunnalle.

Kangasala teki saman virheratkaisun, mutta se ottaa jälleen monivuotisia hoitosopimuksia. Hattulan käytäntöjä kehutaan. Voisiko sieltä joku kertoa miten vastaavassa tilanteessa siellä toimittaisiin?

Vanhus