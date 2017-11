Korjaamo laajeni raskaaseen suuntaan

Kultapellon korjaamolla on viime ajat urakoitu etenkin renkaanvaihtoja ja rengasmyyntiä, mutta samalla on saatu tehtyä uusi aluevaltaus. Kuorma-autojen, metsäkoneiden ja muun raskaan kaluston huoltoon rakennettu 500-neliöinen laajennusosa on otettu käyttöön, ja uuden korjaamon osan avajaisetkin on jo saatu pidettyä.

Raskaalle kalustolle suunnitellun laajennuksen lisäksi korjaamon tiloissa on henkilö- ja pakettiautohuoltoon keskittynyt puoli sekä pesuhalli, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Laajennusosa toi tullessaan myös odotustilaa asiakkaille sekä toimisto- ja sosiaalitilaa.

Avajaisissa väkeä oli liikkeellä runsaasti – mukana paljon myös potentiaalisia asiakkaita. Yrittäjä Petri Täyrönen on silti valmistautunut siihen, että aikaa voi vierähtää parikin vuotta ennen kuin väki löytää ”ison puolen” asiakkaiksi. Jos raskaan kaluston puoli aluksi jäisikin vajaakäytölle, voidaan tila hyödyntää kuitenkin henkilöautojen huoltoihin, joita voidaan tehdä aiempaa enemmän.

Korjaamolla työskentelee tällä hetkellä kolme vakituista asentajaa, ja Täyrösen mukaan esimerkiksi renkaanvaihtoon saa aikoja useimmiten heti seuraavalle päivälle.

Vaikka korjaamon laajennus onkin ollut iso satsaus, Täyrönen miettii jatkuvasti, miten viedä yrityksen toimintaa eteenpäin.

– Kyllä aina kehittämisen varaa löytyy, hän tuumaa.