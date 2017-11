Tiemaksut herättävät usein kysymyksiä tiekunnissa

– Kyllä se niin taitaa olla, että eniten hallintoa koskevia kysymyksiä herää tieyksiköistä eli käytännössä kunkin yksityistien osakkaan maksuun tulevista tiemaksuista, kangasalalainen Maija Kirvesoja miettii.

Yksityistieasiat tulevat useimmille tutuiksi loma-asuntojen kautta, sillä monet kesämökit sijaitsevat maaseutujen yksityisteiden varsilla. Jokainen tieosakas on velvollinen osallistumaan tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, minkä tie itse kullekin tuottaa.

– Aina tieyksiköintitiedot eivät ole ajan tasalla eikä aina ole myöskään selvää, miten ne on laskettu. Maksujen perimiseenkin liittyy usein kysymyksiä. Moni ei välttämättä tiedä, että maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia, mikäli maksuunpanoon liittyvät asiat vain on lainmukaisesti tehty, Suomen Tieyhdistyksen tieisännöitsijäkoulutusta parhaillaan käyvä Kirvesoja sanoo.

Kangasalla on yli 300 yksityistietä, ja valtio on siirtämässä tulevaisuudessa myös joitain maanteitä yksityisteiksi. Yksityisteiden tienpitoa säädellään useissa eri laeissa, joista tärkein on laki yksityisistä teistä. Lain uudistamisesta on mennyt hallituksen esitys eduskunnalle, ja uusi laki tullee voimaan vuoden 2020 alussa.

Uusi laki on sidoksissa valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen, ja yksi muutos sen voimaan astuessa olisi, että kuntien tielautakuntien tehtävät siirtyvät Maanmittauslaitokselle ja käräjäoikeuteen.

– Lakia myös nykyaikaistetaan. Uusi laki mahdollistaa esimerkiksi kokouskutsujen lähettämisen sähköpostitse ja kokouksen pitämisen sähköisessä muodossa, Kirvesoja mainitsee.

Koulutusta tiekunnille

Maija Kirvesoja piti viime torstaina Kangasalan kunnantalolla koulutusta yksityisteiden hallinnoinnista. Yksityisteillä on tärkeää kunnossapito ja peruskunnostukset, mutta myös hallinnointiosaamista tarvitaan.

– Monien yksityisteiden hallinnointia hoitavat henkilöt, joilla ei välttämättä ole siihen tarvittavaa osaamista. Siksi koulutuksessa keskityttiin tiekuntien hallinnointiin.

Koulutukseen saapuneita kiinnostivat maksuasioiden lisäksi muun muassa tiekuntien kokouskäytännöt.Esimerkiksi maksuunpanoluettelon tulee olla nähtävissä vähintään 14 päivää ennen kokousta.

– Kokouksesta tulee myös tiedottaa asianmukaisesti. Paikallislehti-ilmoituksella tavoitetaan kunnassa asuvat ihmiset, mutta henkilökohtainen kutsu tulee lisäksi lähettää perinteisen postin kautta niille, jotka eivät asu vakituisesti paikkakunnalla, Kirvesoja tietää.

Torstaiseen koulutukseen osallistui yhteensä 17 henkilöä. Tilaisuudessa oli Kirvesojan lisäksi mukana Jouko Sivula Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Sivula kertoi yksityisteiden valtionavustuksen hakemisesta teiden peruskunnostushankkeisiin. Myös Kangasalan kunnan tiejaosto piti illan aikana oman puheenvuoronsa.