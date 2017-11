Harhalan koulussa ei enää syödä karkkia

– Ei tämä nyt niin ihmeellinen juttu ole. Karkkia voi syödä sitten karkkipäivinä kotona, pälkäneläinen Linda Viertola tuumaa.

Linda on karkittomaksi julistautuneen Harhalan koulun kolmasluokkalainen. Harhalan koulussa ei ole syöty karkkia sitten viime elokuun.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että oppilaat eivät tuo kouluun karkkia syntymäpäivinään, ja että koulun retkillä ei syödä karkkia. Oppilaiden syntymäpäiviä juhlistetaan koulussa toki edelleen, mutta karkit eivät synttäreiden viettoon enää kuulu, Harhalan koulunjohtaja Helena Sokuri avaa käytäntöä.

Ajatus karkittomuudesta heräsi koululla viime keväänä, kun Elina Saarinen Kangasalan suun terveyspalveluista kävi koululla puhumassa oppilaille.

– Ajatus tuntui heti hyvältä ja toimintatapa mielekkäältä, Sokuri sanoo.

Koulunjohtajan mielestä karkittomuus ei juuri vaikuta koulun arkeen. Oppilailta uusi käytäntö keräsi alkuun ihmetteleviä kommentteja ja soraääniäkin, mutta sittemmin asiaan on koululla totuttu.

– Koulun retkillä käy monesti niin, etteivät oppilaat malta syödä kunnon ruokaa odottaessaan pääsyä karkkipussien ja suklaapatukoiden ääreen. Tulevilla retkillä kunnon ruoka maittaa varmasti paremmin, Sokuri uskoo.

Karkittomuudesta ei ole tehty koululla sen suurempaa numeroa. Asiasta ilmoitettiin vanhemmille lukuvuoden alussa, eikä koulunjohtajan korviin ole kantautunut minkäänlaista palautetta asiasta.

Osa kampanjaa

Karkiton linja liittyy Hyviä asioita lapsen arkeen -kampanjaan, joka on ollut Pälkäneellä ja Kangasalla käynnissä puolentoista vuoden ajan. Kampanjan tavoitteena on saada koulut ja päiväkodit mukaan tekemään pieniä arjen tekoja sokerin vähentämiseksi ja parempien välipalojen puolesta.

Lasten sokerinsaanti ylittää suositukset keskimäärin jo 2–3-vuotiaana, ja makeiset ja makeat juomat valtaavat tilaa lapsen tarvitsemalta monipuoliselta ravinnolta. Myös hampaat kärsivät paljon sokeria sisältävästä ruokavaliosta.

– Suurin osa Pälkäneen ja Kangasalan päiväkodeista on jo aloittanut sokerittomuuden. Kouluja on sen sijaan toistaiseksi vain vähän mukana, sillä Harhalan lisäksi vain Liuksialan koulu Kangasalta on julistautunut sokerittomaksi, terveyskasvattaja, hammashoitaja Elina Saarinen sanoo.