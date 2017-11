Kunta kartoittaa perheiden ajankäyttöä

Viime keväänä valtakunnallisesti toteutetun kouluterveyskyselyn mukaan pälkäneläisistä neljäs- ja viidesluokkalaisista 68,3 prosenttia kokee, että perheellä on riittävästi yhteistä aikaa. Tulos on hyvä verrattuna koko maan tasoon, mutta kysyttäessä samaa asiaa 8. ja 9. luokkalaisilta, tilanne on muuttunut, sillä heistä vain 56,3 prosenttia kokee, että perheellä on riittävästi yhteistä aikaa. Koko maan tasolla vastaava lukema on 69,5 prosenttia.

Pälkäneen kunnan lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen työryhmä miettii erilaisia tapoja tukea perheitä ja vanhempia arjessa. Vanhempien ansiotyö ja epäsäännölliset työajat, päiväkotien ja koulujen aikataulut, harrastukset ja muu vapaa-ajan toiminta voivat aiheuttaa päänvaivaa, ja yhteinen aika voi olla kortilla. Kunta kartoittaakin pälkäneläisten perheiden yhteistä ajankäyttöä ja sen haasteita sekä toiveita yhteiselle tekemiselle nyt kyselyllä. Kysely löytyy Pälkäneen kunnan kotisivujen etusivun ajankohtaisista uutisista. Vastausaikaa on 26. marraskuuta asti.