Kylätalolla jouluista ohjelmaa

Kyynärö – Ämmätsä – Vahdermetsän kyläyhdistys järjestää Ämmätsän kylätalolla Joulun odotus -tapahtuman tulevana sunnuntaina kello 16. Luvassa on jouluista ohjelmaa, joulupuuro ja kahvi sekä arpajaiset, joissa on pääpalkintona kinkku. Tiedossa on myös joululauluja, ja Pälkäneen kunnalta tervehdyksen tuo paikalle kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä.

Kylätalolla tapahtuu myös seuraavana lauantaina, kun siellä järjestetään olkikurssi alkaen kello 9.30. Tiedustelut ja ilmoittautumiset voi tehdä Elina Harjulalle puhelimitse 050 352 3385.