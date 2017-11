Annukka Laine luennoi valtuustosalissa

Juuri avattu Annukka Laineen Kirkas sydän -näyttely sai lämpimän vastaanoton kangasalalaisilta, kun avajaisiin saapui yli sata näyttelyvierasta. Laineen tuotanto käsittää niin värikylläisiä, impressionistis-pointillistisia maisemia kuin myös sinisävyisiä maisemia naisfiguureineen. Töiden vahva innoittaja on kirkon kuvaperinne, joka on tehty ennen idän ja lännen kirkkojen eroamista vuonna 1054, ja jota Laine on tutkinut vuosikymmenien ajan. Kangasala-talon galleriassa esillä olevan Kirkas pimeys -näyttelyn maalaukset liittyvät sisällöltään adventin odotukseen. Maalaukset ovat osa Laineen julkaisua Pyhät kuvat – Ikkunoita kirkkovuoteen (2012) sekä hänen tekemiään alttarimaalauksia.

Laine esittelee Kirkas sydän -näyttelynsä tänään keskiviikkona kello 17 alkaen, jonka jälkeen hän luennoi aiheesta Marian sydän. Luento järjestetään Kangasala-talon valtuustosalissa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.