Mitä pälkäneläisnuoret tekevät vapaa-ajallaan?

Haastattelin 17 Pälkäneen lukiolaista nuorten vapaa-ajanviettoon liittyvistä asioista. Nuoret kommentoivat Pälkäneen tämänhetkisiä mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa ja kertovat asiat omasta näkökulmastaan.

Selvä enemmistö nuorista viettää vapaa-aikaa kotonaan tai kavereidensa kanssa. Nuoret kertovat pelaavansa pelejä ja katsovansa Netflixiä. Haastateltujen muita vapaa-ajanviettotapoja ovat esimerkiksi lumilautailu, ratsastus, musiikin teko, salilla käynti, kuvataiteet, koripallo, eri ajoneuvoilla ajeleminen ja niiden rassaaminen ja töiden tekeminen.

Noin puolet nuorten vapaa-ajanviettotavoista on siis jonkinlaista liikuntaa. Luovia harrastuksia on vähemmän tarjolla Pälkäneellä. Niistä kiinnostuneet joutuvat harrastamaan yksin kotona tai muualla kuin Pälkäneellä.

Onko Pälkäneellä riittävästi mahdollisuuksia?

14:sta vastanneesta kymmenen oli sitä mieltä, että mahdollisuudet viettää vapaa-aikaa eivät riitä. Pälkäneen lukion abin Sara Ukkosen mukaan vaihtoehtoja on hyvin, mutta niitä ei tuoda tarpeeksi esille. Pälkäneen lukion toisen vuosiluokan opiskelijan Miisa Hiltusen mukaan Pälkäneellä on urheiluun tarpeeksi mahdollisuuksia. Hän ei kuitenkaan kommentoi muita aktiviteetteja.

Nuoret haluaisivat paikkoja, joissa voi vain oleskella. Pälkäneelle toivotaan uimahallia, nuorilta nuorille olevaa maksutonta ohjelmaa ja luovaa toimintaa. Luovan toiminnan toivelistalla ovat bändikämppä sekä maalaamisen, piirtämisen tai musiikin opetus.

Pinnalle nousi myös motocross-rata, jossa voi kaahata ja temppuilla rauhassa. Tällöin nuorten ei tarvitsisi temppuilla ja kaahata autoteillä.

Tätäkin enemmän nuoret haluaisivat Pälkäneelle tapahtumia, esimerkiksi keikkoja.

Nuakkari on nuorille turvallinen paikka

Nuorilla on paljon erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä Nuakkarin aukioloajoista. Suurin osa on kuitenkin sitä mieltä, että sen pitäisi olla enemmän auki.

Nuoret ovat lähes yksimielisesti sitä mieltä, että Nuakkari on loistava paikka nuorten vapaa-ajan käyttämiseen.

Nuakkaria kuvaillaan pitkälti hyvin positiiviseen sävyyn. Siellä nuoret ovat aikuisten valvovan silmän alla, ja tarjolla on hyvää ja halpaa ruokaa sekä paljon tekemistä.

Julkinen liikenne ei toimi

Lukion abin Elisa Mattilan mielestä Pälkäneen julkinen liikenne on iso vitsi. Hänen harrastuksensa on Valkeakoskella, ja hän on täysin vanhempiensa hakemisen varassa kotiin palatessaan. Tämä vaikeuttaa harrastusta huomattavasti ja nostaa sen hintaa.

Sara Ukkonen kertoo asuvansa vain seitsemän kilometrin päässä Pälkäneen keskustasta. Silti hänen asuinalueellaan ei ole mitään julkista liikennettä.

Nuorille omia vuoroja uuteen liikuntahalliin?

Nuorten mielipide omista vuoroista uudessa liikuntahallissa on lähes yksimielisesti: ”Kyllä!” Poikkeuksena on lukion abivuotta käyvä Tim Myllö, jonka mukaan nuoret pärjäävät tavallisilla vuoroilla aikuisten kanssa.

Lukiota toista vuotta käyvän Dina Salmen mukaan nuorille olisi hyvä saada omia vuoroja siksi, että halli on koulun vieressä ja siellä olisi siten helppo harrastaa. Muut opiskelijat perustelevat omia vuoroja muun muassa sillä, että omat vuorot innostaisivat nuoria liikkumaan. Nuoret haluaisivat jotakin ilmaista ja ohjaamatonta liikuntaa, kuten koripalloa.

Krister Sorvisto

Liikkuvalle riittää tekemistä, hengailupaikat ovat vähissä

Mielestäni Pälkäneellä on paljon tekemistä niille, jotka pitävät liikkumisesta. On esimerkiksi skeittiparkki, joka valmistui äskettäin, Haanloukas, jossa voi pelata koripalloa, tennistä, jalkapalloa ja talvella jääkiekkoa. Lisäksi on kuntosali ja Pälkäneen yhteiskoululla jalkapallokenttä sekä pieni koripallokenttä. On myös urheilukenttä ja piakkoin valmistuva liikuntahalli.

Hengailupaikkoja sen sijaan ei ole paljoa, varsinkaan talvella, minkä takia nuoret viihtyvätkin paljon Aapiskukossa, koska siellä on lämmin. Nuoret käyvät myös paljon Nuakkarilla, joka on auki tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja joskus perjantaisin, jolloin ovat valvomassa muut aikuiset kuin nuorisotyönohjaajat. Keskiviikkoisin alle 17-vuotiaat eivät pääse Nuakkarille. Kesällä nuoret viettävät suurimman osan ajastaan ”leiskalla”, ”uikkarilla”, ylä- ja alakoululla sekä Aapiskukossa.

Pälkäneen kunnan nuorisotyöntekijät voisivat järjestää halukkaille nuorille jotakin iltatoimintaa, esimerkiksi elokuvaretkiä Tampereelle tai joitain liikunnallisia tapahtumia, sillä Pälkäneellä on paljon nuoria, jotka pitävät liikunnasta. Uskon, että itseni lisäksi, moni heistä pitäisi liikunnallisesta toiminnasta. Muutama kerta viikossakin riittäisi.

Itse vietän vapaa-aikani käymällä lenkillä, sillä luonnossa pystyy unohtamaan kaikki murheet ja siellä tulee rentoutunut olo. Yleensä käyn lenkkeilemässä oman kotialueen lähettyvillä, mutta kylälläkin päin on paikkoja, jossa lenkkeilen, esimerkiksi pururata, sillä siellä on yleensä rauhallista. Olen myös paljon kavereideni kanssa ulkona ja kotona soittelen pianoa.

Jenni Aarnio