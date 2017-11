Unohtiko kunta purkaa vanhat vuokramökit?

Luopioisten Rajalanniemessä, Kukkiajärven rannalla kyhjöttää viisi vanhaa, asumatonta kesämökkiä. Ne ovat jäljellä entisen Luopioisten kunnan yhdeksästä vuokramökistä, joiden asukkaat irtisanottiin, kun Rajalanniemen etelä- ja lounaisrannan kaavamuutos pientaloalueeksi käynnistettiin vuoden 2007 tienoilla.

Lähitienoilla asuvat ovat alkaneet huolestua ränsistyvistä rakennuksista. Alueen lapset ja nuoret ovat löytäneet mökeistä mieleisiä ajanviettopaikkoja, eivätkä tönöt ole säästyneet nousevan polven tuhoamisvimmalta. Särjetyt ikkunalasit ja lahoavat rakenteet tarjoavat mahdollisuuksia vakaviinkin vahinkoihin.

Autiot mökit nököttävät Pälkäneen kunnan maalla. Rakennuksista osa kuului vuokralaisille, mutta kukaan häädetyistä mökkiläisistä ei halunnut ryhtyä purkutöihin, kun kunta ilmoitti, että monien kohdalla vuosikymmeniä kestänyt vuokrasuhde päättyy.

Yhdeksästä mökistä neljä jäi uuden kaavan mukaisten rantatonttien sisään. Nämä tontit ovat jo myyty ja rakennettu. Pääosa niillä sijainneista mökkirakennuksista on jo purettu, pääosin tontin ostaneiden toimesta. Kunta velvoitti ostajat purkutöihin myydessään tontit.

Jäljellä olevat viisi mökkiä sijoittuvat kaavan mukaiselle lähivirkistysalueelle. Niistä neljä on niemen lounaisrannalla ja yksi aivan eteläkärjessä rakennettujen tonttien välissä Rajalannokaksi kutsutussa niemekkeessä. Vielä myymättömillä tonteilla ei rakennuksia ole.

Rytöläjät rumentavat maiseman

Kierros Rajalanniemessä vahvistaa, että mökkien kunto alkaa tosiaan olla huolestuttava. Ikkunoita on rikottu, seinälautoja revitty ja ovet murrettu auki. Sisätiloissa on toimenpiteitä jatkettu monenlaisella särkemisellä ja sotkemisella. Asukkailta on lähtiessä jäänyt mökkeihin monenlaista tavaraa, jopa pesemättömiä ruoka-astioita ja leipäveitsiä, puhumattakaan patjoista ja petivaatteista.

Pitkäkyntisille tiedoksi, että jos arvoesineitä onkin ollut, ne on joku jo korjannut talteen.

Mökit sijaitsevat aivan upeilla paikoilla. Järvinäkymät Kukkialle ovat vertaansa vailla. Pienet rakennukset ovat sulautuneet rantamaisemaan, mutta hoitamattomina ja osin rikki revittyinä ne näyttäytyvät vuosi vuodelta ikävämpinä häpeäpilkkuina järvellä liikkujille. Rannoilla ulkoileviakaan eivät rytöläjät taatusti ilahduta.

Kenelle vastuu purkamattomista mökeistä sitten kuuluu? Vaikea on keksiä ketään muutakaan vastuullista kuin maanomistaja, eli Pälkäneen kunta. Täytyy kai kunnan huolehtia omalla maallaan olevista rakennuksista, kun kerran tonttien ostajillekin määrättiin purkuvelvoite omalta osaltaan.

Rajalanniemen kaavamuutos pantiin vireille jo Luopioisten kunnan toimesta. Pian 1.1.2007 toteutuneen kuntaliitoksen jälkeen julkistettu kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisälsi maininnan mökkien purkamisesta.

”Alueen rannoilla on 9 pienehköä kesämökkiä… kaavoituksen yhteydessä (vuokra)sopimukset on tarkoitus purkaa, jolloin myös mökit ja muut rakennukset puretaan…”

Huhtikuussa 2008 kunnanvaltuuston käsittelyyn tulleesta kaavaluonnoksesta maininta purkamisesta oli kuitenkin hävinnyt. Tuskin itsestään, mutta tahallisesti vai vahingossa? Lopullista kaavatekstiä ei ollut juttua tehdessä käytettävissä, mutta on ilmeistä, ettei siihen ole palautettu purkulauseketta.

Yhtä pitkää kuin leveätä

Pikainen soittokierros päättäjille ja viranhaltioille ei juuri anna lisävalaistusta siihen, onko kunta tekemässä mökeille jotain tai onko asiaa käsitelty kunnan organisaatiossa.

Hiljattain virkaansa tullut rakennustarkastaja Esa Hirvojärvi on kyllä tietoinen mökkien olemassaolosta, mutta ei ole ymmärrettävästi vielä asiaan ehtinyt paneutua. Teknisen lautakunnan rakennus- ja ympäristöjaoston tuore puheenjohtaja Reijo Keskinen ei ole asiaan missään vaiheessa törmännyt eikä ympäristönsuojelusihteeri Hannu Niukkasta tavoitettu.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Timo Ailio tietää luopioislaisena Rajalanniemen mökit ja kertoo keskustelleensa aiheesta joskus teknisen johtajan Matti Vesavan kanssa.

– Kyllä ne on tarkoitus purkaa, mutta se on niitä asioita, jotka tahtovat olla yhtä pitkää kuin leveätäkin. Siellä voi joku loukata itsensä pahastikin, ja pitäisi virkistysaluekin tietysti saattaa asianmukaiseen kuntoon. Kunnan pitää hoitaa vastuunsa, vaikka ainainen rahan puutekin tietysti kiusaa, Ailio harmittelee.

Ailio nostaa esiin myös Kankaanmaan koemetsän alueen talot, jotka myös pitäisi purkaa, ja lupaa edistää asiaa omalta osaltaan.