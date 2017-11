Onnistuneet uudistukset ruokkivat tekemisen meininkiä

Rautakaupasta tuli Pälkäneen ensimmäinen yritys, jonka yrittäjät on palkittu kahdesti Vuoden Yrittäjänä. 35 vuotta sitten palkinto ojennettiin Sylvi Järvenpäälle, ja tänä vuonna palkittiin kaksi sukupolvea nuoremmat rautakauppiaat.

Teemu ja Toni Järvenpää ryhtyivät yrittäjiksi kahdeksan vuotta sitten tehdyssä sukupolvenvaihdoksessa. 27-vuotias Teemu Järvenpää oli silloin maan nuorin K-rautakauppias ja Tonikin vasta 35-vuotias.

Sen jälkeen myymälä on käynyt läpi mittavan laajennuksen ja perusteellisia uudistuksia.

– Kun ryhdyimme yrittäjiksi, meillä oli selkeä visio, millainen kauppa on muutaman vuoden päästä. Se motivoi koko kaupan väkeä, kun ensimmäiset uudistukset olivat onnistuneita, Teemu Järvenpää sanoo.

Rautakaupalla kauppiaanvaihdos on iso operaatio, sillä tilaa on paljon ja varastot suuret. Sukupolvenvaihdos ja jo hetken aikaa suunniteltu laajennus sattuivat taantuman aikaan. Kun rakentaminen hiljeni, rautakauppojenkin myyntikäyrät sukelsivat.

– Hiljainen aika oli paras mahdollinen hetki laajentaa. Me olimme valmiita noususuhdanteeseen.

Onnistuneet uudistukset ovat laittaneet liikkeelle lumipalloefektin.

– Investointeja kaupan kehittämiseksi on tehtävä vuosittain, jotta pysyy markkinassa mukana.

Seuraava isompi hanke on entistä isompi varastokatos lähemmäs Lahdentietä sekä pihan muokkaus uuteen malliin.

Pälkänettä suurempi rautakauppa

Pälkäneen K-Raudan asiakaspiiri on laaja. Väkeä käy ennen kaikkea Kangasalan ja Tampereen suunnasta. Lisäksi moni mökkiläinen on tykästynyt pälkäneläisrautakaupan helppouteen niin, että tilaa sieltä tavarat myös kotiin.

– Pälkäneen, Kangasalan ja Tampereen jälkeen meillä on eniten espoolais- ja vantaalaisasiakkaita. Monista mökkiläisistä on tullut hyviä tuttuja, ja asiakassuhteet ovat pitkiä, Teemu Järvenpää sanoo.

K-Rauta ajaa tavaraa kahden auton voimin noin sadan kilometrin säteelle Pälkäneestä.

– Yksittäisiä keikkoja tehdään pidemmällekin. Nettikauppa on laajentanut reviiriä, ja kesällä meiltä lähti esimerkiksi betonilaattoja Rovaniemelle.

Kuljetuspalvelua käyttävät kotien ja mökkien remonttimiesten lisäksi myös ammattilaiset.

– Ei timpuri tienaa siinä tuntipalkkaa, jos lähtee kesken päivän hakemaan tavaraa. Siksi ammattimiehet haluavat tarvikkeet suoraan tontille.

Pälkäneen K-Rauta on ensimmäisten joukossa, kun ketju tekee uudistuksia, ja välillä myymälä on toiminut myös pilottikohteena. Nettiajan kehityshankkeista huolimatta perinteistä vahvuutta on vaalittu: Pälkäneellä asiakkaiden ei tarvitse haahuilla yksikseen hyllyjen välissä tai jonottaa palvelupisteeltä toiselle, kuten jättimyymälöissä.

– Kilpailussa isojen kanssa pärjää palvelulla. Väkeä on pidetty ja palkattu huonoista suhdanteista huolimatta. Työntekijöitä ei ole vähennetty tai lomautettu, vaan tietystä palveluasteesta on pidetty kiinni. On tärkeää, että kaupassa pysyy tekemisen meininki: paikat pysyvät siisteinä ja kehitämme ja markkinoimme aktiivisesti.

13 työntekijästä monet ovat pitkäaikaisia ja tuntevat joka mutterin. Osaava, aktiivinen ja riittävä henkilöstö tekee asioinnin helpoksi ja nopeaksi. Teemu Järvenpää sanoo, että ketjun uusi yllättävän helppoa -slogan istuu hyvin Pälkäneen K-Rautaan.

Kaupan ala ei koskaan ole tasapaksua puurtamista, ja rautakauppa on erityisen suhdanneherkkä ala. Vaikka rakentaminen on ollut pitkän taloustaantuman aikaan hiljaista, puutarha- ja pintaremonttia ihmiset tekevät. Niinpä K-Rauta on satsannut sisustuspuoleen ja puutarhaosastoon.

Rautakaupassa pudotuspeli

Myymälän määrätietoinen kehittäminen ja palveluun panostaminen ovat osoittautuneet oikeaksi tieksi. Pälkäneellä rautakauppa kehittyy, vaikka Kangasalla Rautia lopetti, ja vastikään avannut Byggmax oli lakkautusuhan alla.

– Rautakaupassa tuotto on kaupan alan heikoimpia sijoitettuun pääomaan suhteutettuna. Monet alan toimijat ovat tällä hetkellä vaikeuksissa.

Pälkäneellä rautakauppiaista on tullut osapäiväisiä tapahtumanjärjestäjiä. Kun kylän yrittäjät järjestävät Pimeen kaupan illan tai Joulun avauksen kaltaisia yhteistempauksia, rautakauppa on isolla panostuksella mukana. Sen tarjoukset, ohjelma ja markkinointi vetävät väkeä kauempaakin.

Rautakauppa järjestää vuoden mittaan myös omia tempauksia. Niiden avulla se muistuttaa olemassaolostaan, palvelustaan ja hintatasostaan myös niitä, jotka eivät ole hetkeen hyllyjen äärellä asioineet.

Puutarhapäivissä, syksyn poistopäivissä ja vastaavissa tapahtumissa on monesti mukana myös muita paikallisia yrityksiä.

– Se on koko kylän etu, että raitin palvelut pysyvät ja paranevat, Teemu Järvenpää perustelee ennakkoluulotonta yhteistyötä.

Osa rautakaupan tapahtumista on kutsutilaisuuksia.

– Juuri tarjosimme aamupalaa 150 ammattiasiakkaalle.

Muutaman kerran vuodessa järjestettävien tilaisuuksiin antia tuovat asiantuntijoiden ja tavarantoimittajien tietoiskut sekä tarjoukset.

Osa kiitosta kuuluu edellispolville

K-Raudan taustalla olevan yrityksen nimi P. Järvenpää Oy muistuttaa juurista. Paavo ja Sylvi Järvenpään perustamassa yrityksessä vetovastuuta kantaa jo kolmas sukupolvi. Toisessa sukupolvessa veljesten isä Jaakko kantoi päävastuuta rautakaupasta.

Veljekset sanovat, että myös Vuoden Yrittäjä -palkinnosta osa kuuluu edellisille sukupolville. Heidän ansiostaan veljesten ei tarvinnut lähteä tyhjältä pöydältä, vaan kaupalla oli valmiiksi vankat perinteet ja kasvot.

Kauppiasveljeksille on muodostunut omat vastuualueensa.

– Minä vastaan likaisesta puolesta pihalla, ja Teemu sisällä näkyvästä, jonka asiakkaat kantavat kassan kautta kyytiin, Toni Järvenpää kuvaa.

Myös yrityksen johtamisessa roolit ovat hieman erilaiset.

– Minä menen ehkä enemmän visiot ja vauhti edellä, Teemu Järvenpää kuvaa.

Yrittäjäyhdistyksen hallituksessa istuva Teemu Järvenpää pitää hyvänä, että kunta ja yrittäjät tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä. Pälkäneellä on edessä monta haastetta, jotka vaikuttavat etenkin kylällä kauppaa tekevien yrittäjien tulevaisuuteen. Nykyiset mökkiläiset ovat hyviä asiakkaita, mutta edessä on sukupolvenvaihdos. Mökkirannat on rakennettu varhain, ja tämä näkyy mökkien varustelussa ja kunnossa. Siksi jälkipolvi ei välttämättä ole mökeistä kiinnostunut.

Keskustasta on kadonnut melkoinen määrä kivijalkaliikkeitä ja palveluita. Järvenpää toivookin, että kehitys saataisiin kääntymään vastakkaiseen suuntaan ja keskusta entiseen tapaan eläväksi.