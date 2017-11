Elämmekö mekin satavuotiaiksi?

Mummon murinat

Luopioisisten vanhin asukas Esteri Koivuniemi poistui keskuudestamme lokakuussa. Hän ehti elää 107-vuotiaaksi, viimeiset ajat Kukkia-kodissa. Muistissa on eräs tuossa talossa pidetty avointen ovien päivä, jossa hänet kohtasimme. Silloin oli sata vuotta juuri tullut täyteen. Ketään yhtä iäkästä ei mummo ole koskaan tavannut, mutta vastaisuudessa ehkä tapaa, koska ihmisten elinikä nousee kaiken aikaa.

Suomen vanhin asukas on tähän mennessä ollut Lempi Rothovius, joka eli 112 vuotta ja 259 vuorokautta. Hän kuoli vuonna 2000. Sitten oli myös Hilda Häkkinen, joka eli vuodesta 1894 vuoteen 2005. He ehtivät siis elää kolmella eri vuosisadalla. Tämän vuoden tammikuussa tuli elontiensä päähän 110-vuotias Helvi Kärki, joka ehti asua yksin Hämeenlinnan keskustassa 107-vuotiaaksi saakka ja sitten lopun ikää hoivakodissa.

Nykyään Suomessa on noin kahdeksansataa yli satavuotiasta. Tämän vuosisadan puolivälissä tuon rajan ylittäneitä ennustetaan olevan kymmenkertainen määrä. Yhä hyväkuntoisempia ikäihmisiä on keskuudessamme. Luopioisissakin kylänraitilla liikkuu useita varsin virkeitä sotaveteraaneja, joiden ikä täytyy olla vähintään 92 vuotta. Sisaren mies on henkisesti yhä pirteä ja muistaa kaiken vaivatta, kun käsittelemme hänen omia taistelukokemuksiaan jatkosodan loppuajoilta.

Joskus on tullut mieleen sekin, että nykyiset pitkäikäiset henkilöt ovat kokeneet kovat karsinnat elonsa aikana. Heidän lapsuudessaan oli lapsikuolleisuus huomattava. Oli kulkutauteja, jotka korjasivat julmasti satoa. He olivat jo aikuisia, kun yhä saattoi kuolla tulehdussairauksiin, antibiootteja ei vielä ollut. Hengissä säilyivät sitkeimmät. Ja nyt he saavat vanhuudessa hyvää hoitoa. Terveyskeskuksesta sai tiedon, että me iäkkäät saamme taas ilmaisen flunssarokotuksen.

Monet meistä muistavat Arvo Ylpön, joka eli 27.10.1887 – 28.1.1992. Netistä löytyi hänen syvällisiä viisauksiaan: Pitkän iän salaisuudeksi hän arveli optimistista elämänasennetta ja myös perintötekijöitä. Ylppö oli myös sitä mieltä, että ihminen voi viisastua vanhetessaan, kun monimutkaisten asiakokonaisuuksien hahmottaminen paranee. Yhteiskunnissa, joissa vanhuutta kunnioitetaan, nähdään suurten yritysten ja järjestöjen johtopaikoilla myönteisesti ikääntyneitä.

Miten on maailmamme hallinta viime vuosikymmeninä ollut? On vallan kahvassa ollut välillä ihan ikääntyneitäkin henkilöitä. Tarvitsee harkita tuota presidentinvaaliakin. Missä iässä laajakatseisuus alkaa kukoistaa? Entäpä maailmanlaajuisesti? Donald Trump on sentään vuosimallia 1946. Vaan kuinka on ongelmien ratkominen Pohjois- Korean kanssa, kun siellä on vallan kahvassa Kim Jong-un, joka täyttää loppiaisen aikoihin vasta 34 vuotta.

Mymmeli