Mitä yritykset nuorilta toivovat?

Pälkäneen lukiolla järjestetään torstaina 16.11. kello 11.05–15.40 päättäjien ja yrittäjien tutustumispäivä. Lukiolaiset toivovat, että tapaaminen yrittäjien kanssa helpottaa kesätyöpaikkojen hakua.

Millaisia yrityksiä Pälkäneellä toimii ja mitä ne nuorilta toimivat? Nuorten silmin -kurssiprojektin opiskelijat haastattelivat muutamaa tuttua yritystä.

Pärinää, paistia ja paljua

Sydän-Hämeen Safareiden yrittäjä Mika Eerola järjestää Pälkäneellä ympäri vuoden erilaisia safareita: kesäisin vesijettisafareita, talvisin moottorikelkka- ja mönkijäsafareita. Yrittäjän työ on kuitenkin itse safareiden vetämisen sijaan pääosin käytännön järjestelyä ja koneiden huoltoa.

Sydän-Hämeen Safarit järjestää myös saunailtoja safareiden päätteeksi. Yrityksen rantasaunan voi myös vuokrata erikseen, jolloin siellä ovat sauna ja palju lämpöisenä. Vieraat pääsevät myös nauttimaan koko päivän maassa hautuneesta rosvopaistista.

Eerolan yritys ottaa perus- ja ammattikoululaisia työelämään tutustumisjaksolle (TET) ja työssäoppimiseen. Hän odottaa, että nuoret tekevät työnsä täsmällisesti ja parhaansa mukaan.

– Ideaalinen nuori tulee ajoissa töihin ja on luonteeltaan reipas ja ulospäin suuntautuva, Eerola sanoo.

Hänen alallaan nuorilta vaadita aiempaa työkokemusta, mutta siitä on kuitenkin hyötyä. Safari-, tai laajemminkaan elämysmatkailualalla, ei ole fyysisiä vaatimuksia, vaan peruskunto riittää. Myös kielitaidosta on hyötyä, sillä safareilla on usein mukana ulkomaalaisia asiakkaita.

– Pysykää koulussa, muuten joudutte töihin, Eerola nauraa ja innostaa nuoria opiskelemaan.

Waldemar Mäjä Sand ja Johannes Ylinen

Hohtoa pelteihin

– Tällekään alalle ei tarvitse oikeastaan sen suurempaa kokemusta kun on vain arvot kunnossa ja on työtä pelkäämätön nuori, toteaa Janne Koskinen.

Hän teki harrastuksestaan itselleen työn. Vuosi sitten perustettu Mudfix kiillottaa, vahaa ja pinnoittaa autoja Takojantie 6:ssa.

– Lisäksi on jonkun verran ulkomaankauppaa sekä autonostureiden, alumiinivanteiden ja kiillotuskoneiden maahantuontia.

Koskisella on toistakymmentä vuotta autotaustaa, ja lähes yhtä kauan hän on fiksannut ja kiillottanut autoja.

– Rakas harrastus vähän niin kuin lähti käsistä.

Autojen fiksaus voi työllistää entistä enemmän nuoria, kun autoilijat oppivat käyttämään yrittäjien pesu- ja vahauspalveluita.

– Ainakin sosiaalista mediaa ja autofoorumeita seuratessa tuntuu siltä, että nuorten määrä alalla on kasvanut räjähdysmäisesti.

Koskinen on esimerkki siitä, että alalla pärjää työtä pelkäämättömällä asenteella.

– Olen itseoppinut ja elänyt sen varassa, että kun työn tekee hyvin, niin se kantaa hedelmää. Ei työ välttämättä vaadi ammattikoulutusta, vaikka onhan se aina plussaa, jos on kiinnostunut autoista ja moottoripyöristä. Kun on tykkää hommasta, niin sen tekee paremmin.

Autojen parissa häärääminen on varsin fyysistä työtä. Kyykkyyn ja ylös ehtii moneen kertaan, kun kiertää autoa kiillotuskoneen kanssa.

– Siinä voi mennä viidestä seitsemään tuntia.

Työnantajan on vaikea sanoa ei nuorelle, jolla on polte työtä kohtaan ja arvot kunnossa.

– Töitä hakiessa ei kuulu luovuttaa. Töitä löytyy aina, kun on asenne kohdallaan. Itse kun olin sen ikäinen että piti lähteä hakemaan kesätöitä, niin isä otti minut repsikan paikalle ja vei yritysten ovelle.

Pälkäneen lukiolla järjestetään torstaina 16.11. kello 11.05–15.40 tapahtuma, johon on kutsuttu paikallisia päättäjiä ja yrittäjiä. Koskisen mielestä yrittäjiä ja nuoria lähentävä lukiopäivä on hyvä idea.

– Varsinkin isommat yritykset pääsevät tällä tavalla hakemaan tarvittavan määrän työntekijöitä.

Iiro Asikainen

Innokkaita nuoria tarvitaan aina

Aapiskukko on Pälkäneellä sijaitseva taukopaikka, joka työllistää useita pälkäneläisiä nuoria.

Taukopaikka on auki vuorokauden ympäri, mikä edellyttää monia työvuoroja niin ravintolan kuin kassankin puolella. Tämän seurauksena Aapiskukko tarvitsee paljon työntekijöitä ja on yksi Pälkäneen suurimmista työllistäjistä.

Aapiskukon työntekijä Emmi Ilonen kertoo haastattelussa, että taukopaikka työllistää mielellään nuoria.

– Nuorille pitää antaa mahdollisuuksia.

Aapiskukkoon voi päästä töihin ilman aikaisempaa kokemusta. Monille paikka on auennut koulun järjestämien työelämään tutustumisjaksojen avulla.

Ilosen mukaan työ voi olla fyysistä, joten hyvä peruskunto auttaa jaksamaan myös ruuhkaisina aikoina kiireen keskellä. Myös kielitaidoista on hyötyä Aapiskukossa työskentelevälle, koska välillä voi tulla tilanteita, joissa asiakkaat eivät puhu suomea.

Aapiskukosta löytyy tehtäviä, joissa ei vaadita hygieniapassia, mutta se voi avata ovia useampiin työtehtäviin, esimerkiksi ravintolapuolelle.

– Aapiskukon kautta pystyy aloittamaan hygieniapassin suorittamisen, mikäli sitä ei valmiiksi ole, Ilonen kertoo.

Ilosella on positiivinen kuva pälkäneläisnuorista.

– Innokkaita nuoria tarvitaan aina.

Monet eivät välttämättä tiedä, että Aapiskukon nimi tulee Pälkäneellä asuneen Daniel Medelplanin aapisesta, jonka tunnuksena oli kukko. Medelplanin aapinen on tiettävästi ensimmäinen aapinen, jossa oli kukon kuva.

Roope Taipale