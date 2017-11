Yksilöt ja joukkueet samalle tasolle urheilussa

Suomen urheilumaine oli 1900-luvulla pitkään loistavien yksilöurheilijoiden varassa. Joukkuelajejakin oli, mutta niissä ei juuri tullut kansainvälistä menestystä. Nyt tilanne on aika tavalla toisenlainen. Monet palloilulajit nauttivat niin nuorten kuin katsojienkin suosiota ja lähes kaikki sponsorit tukevat joukkueita. Kumpaako olisi tuettava, yksilöä vai joukkuetta? Molemmilla on puolensa. Viime vuosisadan henki suosi yksilöllisyyttä. Muistamme monien lajien olympiavoittajat ja maailmanmestarit, ja miksei, myös kulttuurin alalta monet suuret saavutukset. Se kuuluisa Talvisodan henki oli koko kansan yhteinen suurenmoinen joukkuesaavutus, mutta sekin lepäsi monessa tapauksessa sitkeiden yksilösuoritusten varassa.

Yleisurheilussa Hannes Kolehmaista ja Paavo Nurmea seurasivat Taisto Mäki, Viljo Heino ja sitten Pekka Vasala ja Lasse Viren. Keihäänheitosta, hiihdosta ja painista nyt puhumattakaan. Joukkuelajien puolella oli sata vuotta sitten paljon vaisumpaa, ainoa merkittävä saavutus oli jalkapalloilijoiden 4. sija Tukholman olympialaisissa 1912. Talvilajeissa hiihdon osalta saavutuksia hankkivat luistelijat ja Suomessa pelattiin innokkaasti jääpalloa. Jääkiekko alkoi kiinnostaa laajempia piirejä vasta 1970-luvulla, kaiketi televisioitujen otteluiden ansiosta. Vasta vuosisadan loppupuolella salibandy ja lentopallo alkoivat kasvattaa suosiotaan.

Nyt 2000-luvulla elämme paljon massatapahtumien aikaa ja asenteet suosivat yhdessä tekemistä, joukkueurheilua. Useimmille on tärkeätä olla kaverien kanssa, harjoitellaan ja kilpaillaan yhdessä. Se on hyvin tärkeätä sosiaalista ja kasvattavaa toimintaa.

Mutta mutta, kaikesta huolimatta olen henkilökohtaisesti enemmän yksilöurheilijoiden kannalla. Nuorelta urheilijalta vaatii henkisesti paljon enemmän vetää pitkät ja rasittavat harjoitukset yksin kuin olla pelailemassa kavereitten kanssa. On aivan eri asia hoitaa kaikki yksin tai sitten, kun menestystä alkaa tulla, kaksin valmentajan kanssa. Korostan erityisesti asian henkistä puolta, päättäväisyyttä, määrätietoisuutta. On lähdettävä yksin talvipakkasella vetämään pitkää lenkkiä samalla kun kaverit palloilevat lämpimässä hallissa ja pelin jälkeen iloitsevat ja surevat yhdessä. Yksilöurheilijan on kestettävä kaikki yksin, varsinkin juuri tappioiden ja vaikeuksien hetkellä, hän ei voi lähteä kavereiden kanssa kertaamaan pelin tapahtumia.

Kun sitten menestystä alkaa tulla, voitot ovat hänen oman työnsä tuloksia. Joukkueissa taas se kentän heikoinkin lenkki saa samanvärisen mitalin kuin parhaat pisteiden saalistajat. Se on pelin henki, joukkue voittaa ja maine lankeaa koko porukalle, niillekin, joiden pysyvä paikka on vaihtoaitiossa. En ole varma, ymmärtävätkö massatapahtumien ja festareiden aikakauden ihmiset laisinkaan mistä on kysymys? Tässä olisi sosiologeille tutkimisen aihetta aivan kylliksi.

Niin, ne sponsorit. Aivan näinä päivinä olemme taas saaneet kuulla, miten joukkuelajit vievät lähes kaikki sponsorieurot yksilöurheilijoiden saadessa vain roposia. Ja vähän sama valtiovallankin myöntämissä tuissa. Olympiakomiteassa sentään lienee vielä vähän ymmärrystä yksilölajien huipuillekin.

Olen itse urheillut 50-luvulla ja myötätuntoni on täysin yksinpuurtajien puolella. Kunnioitan heitä paljon enemmän kuin menestyvääkään joukkuetta. On kerta kaikkiaan paljon vaativampaa saada kansainvälistä menestystä yksilönä kuin joukkueena. Pidän yksilön kultamitalia paljon arvokkaampana kuin joukkueen mitaleita, niitähän jaetaan kourakaupalla. Jopa sellainenkin saa mitalin, joka ei ole edes pelannut ratkaisuottelussa, kunhan nimi on listalla!

Pälkänekin on ollut takavuosina maineikas urheilupitäjä monien yksilölajien osalta. Nyt on sekin suunta muuttunut ja tarvitaan liikuntahalli pallonpelaajille. Niin ne ajat muuttuvat. Toivotan kaikille pälkäneläisille urheilijoille mitä parhainta menestystä ja intoa jatkaa lajissaan.

Yhteenvetona kaikesta: toivon todella, että sponsorit ja valtiovalta tukisivat täysin voimin ja avoimin kukkaroin myös lähellä huippua olevia ja menestykseen sitkeästi pyrkiviä yksilöurheilijoita.

Paul Tiililä

Urheilun seuraaja vuodesta 1948