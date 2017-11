Rauhoittava piikki

Kutsu, jossa kehotetaan pukeutumaan mahdollisimman ”helposti riisuttaviin vaatteisiin”, lupaa aina mielenkiintoista vierailua. Tämä kerta ei ole poikkeus, vaikka suurimpina kysymyksinä mielessä etukäteen ovatkin, kauanko hommassa mahtaa kestää ja onko käsi sen jälkeen hellänä. Ei, en ole lähdössä syntisiin öihin vaan terveysasemalle hakemaan influenssarokotetta.

Rokotuspäivä tuo paikalle muitakin; pitkä laskelmointini siitä, mikä on täydellinen saapumisaika ja siten lyhin jonotusaika, ei tuo alkuunkaan toivottua tulosta. Eteisaulassa parveilevassa joukossa kuulen silti jonkun toteavan varsin tyytyväisenä, että väkeä on selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Painan mieleeni, että ensi vuonna on syytä tulla paikalle joko jo hyvissä ajoin ennen ilmoitettua kellonaikaa jonottamaan tai vaihtoehtoisesti vasta alkuvaiheen isoimman ruuhkan jälkeen. Oppia ikä kaikki – ja toki todennäköisesti unohtaa asiat vuodessa.

Tällä terveysasemalla piikkejä annetaan neljän eri oven takana, ja jokainen huone on merkitty eri värillä – jokaiseen on jaossa omanvärisiään jonotusnumerolappuja. Mietin, pitäisikö vertailla lappuja ja yrittää arpoa huonetta, johon jono olisi mahdollisimman lyhyt, mutta luovutan muistettuani epäonnistuneet jononvalintani kaupan kassalla. Keltaisessa jonossa on ennen minua 20 numeroa, ja lasken yhden rokotettavan selviävän sisään ja ulos noin neljässä minuutissa. Nopeuttaakseni omalta osaltani asiaa riisun jo päällyspaidan valmiiksi, käärin t-paidan toisen hihan ylös ja kaivan Kela-kortinkin valmiiksi käteen.

Käytäväpenkkejä ei juurikaan ole tyhjänpanttina, joten tunnelma on tiivis. Se on sitä kuitenkin hyvällä tavalla. Eri ikäryhmät ovat hyvin edustettuina; on äitejä ja isiä lastensa kanssa, joitakin kaltaisiani puolivetreitä työikäisiä ja selkeästi eläkeiän jo ylittäneitä. Kukaan ei hermostu määrittelemättömän pitkästä odotusajasta tai syyttele henkilökuntaa hitaudesta – olemme täällä kaikki samalla puolella, yhdessä pahaa influenssaa vastaan.

Ilmassa leijuukin vahva yhteisöllisyys, kun ihmiset laskevat tilanteesta leikkiä ja avaavat keskusteluja puolitutun tai jopa ventovieraan vierustoverin kanssa. Eivätkä jutustelut suinkaan pelkkää kohteliasta rupattelua ole. Eräänkin vanhemman herran kanssa ideoimme rokotepäivän asiakaspalveluun uuden ulottuvuuden: netissä näkyvän reaaliaikaisen jonotustilanteen tai väkimäärän paljastavan live-kamerakuvan terveysaseman aulasta. Kuka tietää, miten paljon muuta tuotekehittelyä tämän päivän aikana pakkojoutilaat ihmiset tekevätkään pelkästään tämän terveysaseman käytävillä?

Osa piikkiä haluavista käyttää jonotusaikansa tehokkaasti ja lähtee kävelylenkille tai tankkaamaan autonsa. Itse uskallan suositella toista, rauhallisempaa odotustapaa. Tilanne, jossa on pakko vain olla hetki aloillaan, on ympäriinsä säntäilevälle nykyihmiselle alun järkytyksen jälkeen – ainakin kertaluonteisesti – lähes terapeuttisesti mieltä rauhoittava kokemus.

Ja mitä tulee niihin ennalta mieltä poltelleisiin kysymyksiin… Kaikkinensa piikittelyreissu vei puolisentoista tuntia. Eikä tuntunut yhtään pahalta. Oikeastaan päinvastoin.