Viljelysmaan saatavuus rajoittaa kasvua

Pälkäne on maatilojen verotettavalla tulolla mitaten maakunnan suurin tuottajakunta. Liikevaihtoa kasvattavat erikoistuneet tilat. Esimerkiksi vihannespeltojen sato on viljapeltoja arvokkaampaa. Tällä saralla suurimpia toimijoita on Rödingin tila Ruokolassa.

Jani Jokinen ryhtyi veljensä Jamu Jokisen kanssa pitämään tilaa vuosituhannen vaihteen jälkeen. Tila oli silloin keskittynyt jo vuosikymmenten ajan vihannesviljelyyn.

– Laitikkalassa oli niihin aikoihin Saarioisten tehdas, ja pappa tuotti sinne 1960-luvulla muun muassa punajuurta. Hänen jälkeensä myös isä viljeli vihanneksia.

Vuonna 2002 tilalle oli kertynyt sen verran runsaasti velkaa, etteivät kymmenen hehtaarin vihannespeltojen tuotto riittänyt enää lainojen lyhennyksiin.

– Ainoa vaihtoehto oli laajentaa tuotantoa.

Nyt Röding kuuluu Suomen suurimpiin avomaan salaatin tuottajiin. Suuri osa sadosta kulkee suomalaisten pöytiin Lidlin kautta.

Rödingin tila oli aikanaan ensimmäinen suomalaistila, joka pääsi saksalaiskaupan tavarantoimittajaksi. Se on vaatinut isoja panostuksia sekä tuotantoon että pakkauslinjoihin.

– Kauppaan lähtee kesäaikaan keskimäärin 20–25 lavaa vihanneksia päivässä, mutta tarjouskampanjan aikaan tavaraa tarvitaankin 150 lavaa muutamassa päivässä. Jos ei pysty siihen, ei voi olla tavaran toimittaja.

Tärkeintä kauppasuhteet ja tietotaito

Jani Jokinen sanoo, että tilan arvokkainta pääomaa ovat kauppasuhteet ja tietotaito.

– Kaiken muun voi hankkia rahalla.

Muun muassa työntekijöitä on löytynyt sitä mukaa kun toiminta on kasvanut.

Jani Jokinen on ennen kaikkea kauppamies, vaikka onkin aikanaan saanut tehdä osansa tilan pelloilla. Nuorella yrittäjällä oli jo vuosituhannen vaihteessa hyvät suhteet Latviaan, josta alettiin hankkia työntekijöitä. Sieltä tulee itsenäisiä yrittäjiä, jotka urakoivat kesät pitkää päivää pälkäneläispelloilla ja pakkaamossa. Ahkerat työntekijät keräävät kuukaudessa jopa nelin- tai viisinkertaiset tienistit kotimaan palkkatasoon verrattuna.

Kasvun rajoitteena on kuitenkin viljelysmaan saatavuus. Parhaimmillaan Rödingin tila viljeli vihanneksia 145 hehtaarilla. Viime kesänä peltoa oli enää kuutisenkymmentä hehtaaria.

– Tilalla viljeltiin porkkanaa 30 vuotta. Täksi kesäksi se lopetettiin, koska Pälkäneeltä ei löydy vuokramaata, Jani Jokinen sanoo.

Hän ei keksi järkisyytä pellon vuokraajien nihkeyteen, sillä vihannestuotannon jäljiltä pellot ovat hyvässä kunnossa, ja tila maksaa niistä hyvää vuokraa.

– Juureksen viljely vaatii hehtaareita. Mutta kyllästyimme haalimaan vuokrapeltoja.

Porkkanantuotannon alasajo on pistänyt miettimään, mitä muuta tila voisi tehdä.

– Porkkanaa viljeltiin parhaimmillaan 45 hehtaarin alalla ja pakattiin pari miljoonaa kiloa. Pakkauskapasiteettia löytyy, sillä parhaimmillaan pussitettiin 150 000 kiloa viikossa.

Nyt satojen tuhansien eurojen pakkauslinjalle mietitään uutta käyttöä.

– Voimme pestä, kiillottaa ja pakata mitä tahansa kiinteää vihannesta tai juuresta.

Porkkananviljely on Suomessa keskittynyt Laitilan, Euran ja Forssan seudulle.

– Mutta liian tehokas tuotanto näkyy laadussa, ennen kaikkea säilyvyydessä.

Jani Jokisen mukaan olennaista on muun muassa viljelykierto ja maan kunnosta huolehtiminen.

Salaatin viljely ja pakkaus on vielä tarkempaa puuhaa, sillä tuote päätyy sellaisenaan ruokapöytään.

– Meillä kaikki salaatit on tuotettu ilman kemiallisia torjunta-aineita.

Raekuuron vahinkoja maksetaan pitkään

Rödingin tila tuottaa salaattia kesäkaudella. Ympärivuotista askaretta tarjoaa keräkaali, jota myydään pääosin Lidlin kautta parisataa tuhatta kiloa talvikaudessa.

Vihannesviljelyn ohessa Jokisten perheen omistama Electrobike myy ja tuo maahan sähköpyöriä. Pälkäneläisyritys on tehnyt tunnetuksi tulevaisuuden kulkupeliä, jonka markkinoiden uskotaan kasvavan nopeasti myös Suomessa. Viime kesänä Electrobike kasvatti reilusti myyntiään, kun se avasi uuden liikkeen Tammiston alueella Vantaalla. Ensi keväänä oma myymälä saadaan myös Tampereen Lielahteen.

Vuoden 2013 raekuuroon asti Rödingin tila rahoitti sähköpyöräbisnestä tilan tuotolla.

– Sadon suurelta osin tuhonnut raekuuro löi neljä vuotta sitten aika pahasti näpeille. Siitä tuli puolen miljoonan euron lovi tuloihin.

Viime kesän sateet sen sijaan suosivat salaatin viljelijää.

– Salaatti tykkää viileästä. Saimme hyvän sadon.