Joulun tunnelmaa Pälkäneeltä

Pälkäneen Joulu nostaa siniristilipun sotiemme veteraanien ja sankarivainajien kunniaksi. Valtioneuvoston kanslialta on antanut luvan käyttää lehdessä virallista Suomi 100 -tunnusta. Tunnusta kannetaan ylpeästi, koska itsenäinen Suomi on juhlansa ansainnut. Juhlavuoden kunniaksi Pälkäneen Joulu on myös suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin: 84 sivua.

Tänä vuonna yhdistyksiä ja kuntia haastettiin järjestämään 100 tapahtumaa, Pälkäneellä tuo tavoite ylitettiinkin. Joululehdessä muun muassa vieraillaan Pälkäne-Seuran Vilpolan iltamissa, Olga Alkmanin Salinmäessä ja taidenäyttelyssä Arkissa. Ajassa myös sukelletaan 100 vuotta taaksepäin kurkistamaan, mitä aikalaiset ajattelivat. Lisäksi tutustutaan kansallisaarteisiimme suomenhevoseen ja suomenpystykorvaan. Kansallispukuihin on puettu tuttuja pälkäneläisiä. Eduskuntatalon ovet aukesivat lehdistöpäivänä Pälkäneen Joululle siinä kuin isoille lehtitaloillekin, kun paikalla kävi lehden kuvaaja. Nuorten ääni kuuluu paitsi 2010-luvun Aitoosta myös 1930-luvun Onkkaalasta. Joulua kuvittavat muun muassa päiväkoti Hermannin eskarilaisten piirrokset.

Pälkäneen Joulu ilmestyy tuttuun tapaan ensimmäisenä adventtina.