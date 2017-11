Pelkkä talkoohenki ei kuittaa isoja investointeja

– Koneurakointi on maatalouden piirissä ammattimaistunut paljon viime vuosina, laitikkalalainen Kalle Rönni tuumaa.

Siksipä myös koneyhteistyö, jossa Rönnikin on pitkään ollut mukana, on toiminut jo joitakin vuosia eri periaatteella kuin sen perustamisen aikaan kymmenisen vuotta sitten. Alun perin yhden pälkäneläistilallisen tarve korjata rehua suuria pinta-aloja johti siihen, että isännät löivät voimansa yhteen. Yhteenliittymässä jokaisella oli jokin osa-alue, jonka osaaminen hyödytti muita ringissä olevia.

– Meitä oli yhteenliittymässä alkuun enemmän, mutta osa on jäänyt pois ja toimintaa on viety toiseen suuntaan. Meillä oli yhteinen oma yhtiökin, mutta se tuntui aika raskaalta. Nykyisin me Silmo Groupin kautta toimimme pääurakoitsijana, jonka aliurakoitsijat sitten sattuvat olemaan tästä lähitiloilta, Rönni selvittää.

Koneurakoinnin ammattimaistumisen taustalla on monia tekijöitä. Tilojen pinta-alat ovat kasvaneet ja kalustoa on keskittynyt tietyille tiloille. Ensisijaisesti laitteilla tehostetaan oman tilan toimintaa, mutta urakointi nostaa kalliiden koneiden käyttöastetta sekä helpottaa massiivisten hankinta- ja ylläpitokustannusten kuolettamista. Samalla kuitenkin esimerkiksi vastuukysymyksiä on pitänyt selventää.

– Jos haluaa hoitaa asiat ammattimaisesti, pitäisi myös olla oma huolto ja varaosavarasto. Esimerkiksi meillä sellaiset ovat. Ei enää voi ajatella, ettei jollakin asialla ole niin väliä, koska ollaan tässä maaseudulla.

Valojen, heijastimien, alkolukkojen ja työntekijöiden pätevyyden on oltava kunnossa, ja teknologiaa – paikannuslaitteita, pikaviestisovelluksia ynnä muuta – hyödynnetään entistä tehokkaammin.

Talkootyöllä harva saa leipänsä ja pelkillä kiitoksilla ei osteta tuhansien eurojen traktorinrenkaita; ammattimaiseen toimintaan kuuluu myös se, että tehdystä työstä tulee lasku. Maatilojen rahat ovat kuitenkin nykyisin tiukassa, ja itse tekemisen hintaa suhteessa ostettuun palveluun laskeskellaan tarkasti.

– Maatilojen tiukka taloustilanne on isoin tekijä, joka rajaa urakointipalvelujen käyttöä maaseudulla, Rönni näkee.

”Ei päivää ilman vahinkoa”

Yhteisvoimin tehtävä urakointi kohdistuu kesäaikana etenkin säilörehun korjuuseen, jota tehdään noin 1500 hehtaarin edestä joka vuosi – tarvittaessa vaikka avaimet käteen -periaatteella.

– Teemme oikeastaan kaikkea mahdollista peltoviljelystä ja sadonkorjuusta logistisiin palveluihin. Aika paljon meillä on myös talvikunnossapitoa Ely-keskuksen teillä Etelä-Pälkäneellä. Tietyllä tavalla homma on vähän rönsyillyt, Kalle Rönni listaa.

Koneurakointiin on pyritty valjastamaan vakituiset työntekijät; osaavat ja kuviot tuntevat työntekijät pienentävät töihin tarvittavaa Rönnin työnjohdollista panosta. Hänellä on itsellään hoidettavana satojen hehtaarien tila broilereineen, ja työkeikat muualla verottavat väistämättä työpanosta kotitilalla. Tavoitteena on ollut, ettei kesien säilörehun korjuuseen lähdettäisi sataa kilometriä kauemmas Pälkäneeltä, koska huoltovarmuus kärsii etäisyyksien kasvaessa.

– Tarvita voi vaikka minkälaista tarviketta, ja yleensä se on sitten juuri sellainen, joka ei ole reissussa mukana vaan täällä hyllyssä, Rönni hymähtää.

Silmo Groupin nimellä toistaiseksi toimivan koneurakointipuolen on tarkoitus lähiaikoina yhtenäistää ilmettään muun Rönnvikin toiminnan kanssa, kun tilan koko toiminta on siirtymässä samojen logojen taakse.