Pieni askel kouluelämässä, suuri harppaus kuudesluokkalaiselle

Kun oppilailla ei ole omaa pulpettia, niin joutuuko koko päivän kirjat kantamaan repussa tai pitämään lokerikossa? Saako koulupäivän aikana käyttää puhelinta? Miten isossa koulussa löytää luokasta toiseen?

Muun muassa tällaiset asiat mietityttävät ensi vuonna yhteiskoululle siirtyviä Kostian koulun kuudesluokkalaisia. Koululla vierailleet lukion toisen vuoden opiskelijat pyrkivät madaltamaan alakoulun ja yläkoulun välistä kynnystä. Parhaiten se onnistui alakoululaisia mietityttäviin kysymyksiin vastaamalla.

Kirjakuorma on kohtuullinen, sillä päivän aikana on alakoulua vähemmän oppiaineita, koska 75 minuutin mittaisia oppitunteja mahtuu päivään vähemmän. Puhelinta voi käyttää välitunneilla, mutta oppitunneilla ainoastaan silloin, kun opettaja antaa siihen erikseen luvan.

Koulurakennus voi tuntua suurelta, mutta luokkien sijainnin oppii nopeasti. Lisäksi yläkoulun ensimmäisten viikkojen aikana on runsaasti tutustumisohjelmaa, joka tekee tutuksi uutta koulua ja sen tapoja sekä uusia koulukavereita ja opettajia.

– Syksyllä käytetään paljon aikaa ryhmäytymiseen, Anna Pitkämäki sanoo.

Epaalassa alakoulun käynyt Miisa Hiltunen tietää, että pienten kyläkoulujen oppilaista harppaus yläkoululle voi tuntua vielä isommalta, sillä suuri osa koulukavereista on uusia.

– Mutta se oli kiva, että ainakin me saimme samalle luokalle melkein kaikki ne, joita toivoimmekin.

Piristystä vanhoille ja tsemppiä nuorille

Anna Pitkämäki ja Miisa Hiltunen suorittavat medioihin ja vaikuttamiseen keskittyvää äidinkielen lukiokurssia. Kaksikko halusi vaikuttaa sekä vanhusten että lasten suuntaan. He veivät musiikkituokion avulla iloa Kostiakodin arkeen ja haastattelivat samalla talon asukkaita ennen kaikkea koulukiusaamisesta ja työelämästä, jotka ovat nousseet kurssin keskeisiksi teemoiksi.

Kostiakodin ja Kostian koulun visiittien avulla pyrittiin tasoittamaan sukupolvien ja ikäluokkien välisiä kuiluja. Vierailut olivat myös lukiolaisille antoisia.

– Vanhusten kanssa huomasi, että he ovat ihan samanlaisia kuin mekin, ja kiusaamistakin on esiintynyt aina, Anna Pitkämäki ja Miisa Hiltunen sanovat.

Vanhusten piristämisestä ja nuorempien tsemppaamisesta tuli itsellekin hyvä mieli.

– Vierailut järjestyivät joustavasti, ja olimme tervetulleita sekä palvelutalolle että koululle. Molemmissa joutui pistämään itseään likoon, mutta siinä helpotti se, ettei tarvinnut lähteä yksin.

Kostian koululla olivat mukana myös Waldemar Mäljä Sand ja Roope Taipale. Poikakaksikkokin uskoo, että vierailulla onnistuttiin vaikuttamaan: kynnys alakoulusta yläkouluun tuntuu entistä matalammalta.

– Ainakin koululaiset olivat innokkaasti mukana ja kyselivät paljon.

Vanha koulu tuntui pienemmältä

Roope Taipaleelle ja Anna Pitkämäelle Kostian koulun vierailu oli nostalginen paluu lapsuuden kouluun. Lukiolaisen kuvakulmasta kaikki näytti muistoja pienemmältä.

– Mutta esimerkiksi puukoulussa oli edelleen tuttu tuoksu, Pitkämäki sanoo.

Lukiolaiset muistavat, että yläkoulu tuntui aikanaan itsestäkin hieman pelottavalta. Myös osa nykyisistä kuudesluokkalaisista myönsi, että uuteen kouluun siirtyminen jännittää.

Kaikki odottavat yläasteelle siirtymistä, mutta isot muutokset mietityttävät. Turvallinen arki menee uusiksi, kun ei enää ole omaa opettajaa ja luokkaa. Uusien opettajien lisäksi yläkoulussa tulee uusia kavereita.

Kuudesluokkalaisia kiinnosti, mitä välitunneilla tehdään ja miten lukiolaiset näkyvät koulun arjessa.

– Pihalla on futis- ja koriskentät, ja palloja saa opettajanhuoneesta. Lisäksi liikuntavälkillä on salissa pelejä. Vaikka lukiolaisilla on oma olkkarinsa ja kerroksensa, niin ainakin välitunneilla nähdään, lukiolaiset vakuuttivat.

Kuudesluokkalaiset osaavat jo varautua moniin muutoksiin, kuten uusiin oppi- ja valinnaisaineisiin. Lisäksi yläkoululla on joitain erilaisia käytäntöjä. Esimerkiksi kenkiä ei riisuta ovella.

Ketään ei pidä jättää yksin

Lukiokurssin keskeiseksi teemaksi on noussut koulukiusaamisen ehkäisy. Aihetta sivuttiin myös kouluvierailulla.

– On tärkeää, että yläasteelle siirryttäessä pidetään yhtä, eikä jätetä ketään yksin, vieraat muistuttivat.

Lukiolaiset korostivat myös asenteen merkitystä: koulun arki on mukavampaa, kun siihen suhtautuu oikein.

– Arki voi tuntua välillä raskaaltakin, sillä yläaste on kasvun aikaa. Lisäksi vastuu kasvaa, ja on itse hoidettava entistä enemmän asioita.

Kouluruokaa lukiolaiset mainostivat jo etukäteen: yhteiskoululla se on erinomaisen maittavaa.