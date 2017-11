RaLu nousi kärjen ykköshaastajaksi

Koripallon B-tyttöjen SM-sarjan taulukko on pälkäneläisittäin mukavaa katseltavaa. Kun syyskierroksesta on pelattu kaksi kolmasosaa, kärjessä ovat etukäteen vahvaksi tiedetyt Helsingin NMKY, Honka kahdella joukkueella sekä Tampereen Pyrintö. Kärkinelikon ykköshaastajaksi on noussut Pälkäneen ja Raholan yhteisjoukkue.

RaLu otti SM-sarjan kolmannen voittonsa, kun ToPo kaatui 77–58 (26-16, 20-15, 22-16, 9-11). Ottelu ratkesi jo avauspuoliskolla, sillä kotijoukkueen hyvä viimeistely vei tehon helsinkiläisten paikkapuolustuksesta. RaLun peli ja heitto kulkivat niin hyvin, että pelaajat alkoivat ahnehtia heitoissa. Ne oli kuitenkin vaikeampi upottaa, jos pallonkierrätystyötä jätettiin tekemättä.

Kun ToPo siirtyi pelaajavartiointiin, korinaluspelaamisessa ja ajoissa vahvat pälkäneläispelaajat pääsivät näyttämään taitojaan. Pienempi ja kevyempi vastustaja putosi pelaajiaan tasaisesti kuormittaneen RaLun kyydistä. Kolmannen erän lopulla nähtiin ensimmäisen kerran pariin vuoteen muutaman minuutin jakso, jolloin kentällä oli puhdas pälkäneläisviisikko. Tilit tasattiin tauon jälkeen, ja peliä jatkettiin Raholan viisikolla.

Joukkueessa paljon potentiaalia

Täksi kaudeksi SM-sarjaan noussut RaLu lähti syksyllä kaikkiin otteluihin haastajana. Nyt se on hyvillä otteillaan pelannut itsensä asemaan, jossa se joutuu puolustamaan asemiaan. Esimerkiksi maaottelutauon jälkeen Espoossa kohdattava EBT on raapinut sarjassa vain yhden voiton.

– Joukkueessa on valtavasti potentiaalia. Pisteen tappioon päättyneessä Honka-ottelussa pelasimme jo lähellä rajojamme, mutta siinäkin heitto upposi huonosti, Tom Ingman sanoo.

RaLun vahvuus hyökkäyssuunnassa perustuu erilaisiin pelaajiin, jotka pystyvät ratkomaan tilanteita ja purkamaan puolustuksia monipuolisesti. Puolustuspäässä RaLu on vaikea ohitettava, koska sen pienet pelaajat pärjäävät isompiaan vastaan ja isot liikkuvat ketterästi.

Tasaisesta ja tiiviistä joukkueesta on kauden aikana noussut myös tähti: koripalloväki seuraa mielenkiinnolla pälkäneläisen Roosa Taipaleen kehitystä. Nopea pelaaja on tähän saakka elänyt läpiajoillaan ja vahvalla puolustuspelaamisellaan. Kovat SM-sarjapelit ovat vankistaneet vahvuuksia ja koulineet Taipaleesta myös entistä paremman heittäjän.

– Roosa on valmentajalle kullanarvoinen, sillä hän pystyy puolustamaan ketä tahansa, Tom Ingman sanoo.

Puolustuspelaaminen ei ole pois hyökkäystehoista, sillä energiapakkaus on koko ajan täysillä pelissä mukaan ja kääntyy silmänräpäyksessä hyökkäyksestä puolustukseen.

– Korille ajoissa Roosa alkaa olla ihan pysäyttämätön, kun fysiikka, ponnistusvoima ja heitto ovat parantuneet entisestään, Ingman sanoo.

15 pistettä pussittanut Taipale oli ToPo-ottelussa pälkäneläispelaajista tehokkain. Hanna Hirvonen heitti 12 pistettä, Emilia Ingman viisi, Ida Östring kolme ja Helmi Raivio kaksi pistettä.

Aluesarjassa puhdas voittotili

Joukkue toivoi saavansa SM-sarjaottelun alle hyvän harjoituspelin, kun Luja-Lukko kohtasi aluesarjassa Pyrinnön. Tamperelaiset eivät kuitenkaan tuoneet Pälkäneelle valtakunnan sarjoissa pelaavia B-tyttöjä, vaan C-tyttöjoukkueen. Se ei pystynyt haastamaan Luja-Lukkoa, vaikka pälkäneläiset pelasivat puolivaloilla ja turhia kontakteja vältellen.

Luja-Lukko jatkaa tappiotta aluesarjan kärjessä. Pyrintö-pelistä eniten irti sai kahdeksan pistettä tehnyt Elina Wahlgren, joka sai heittonsa kulkemaan.

B-tytöt, SM-sarja

RaLu – ToPo 77–58

B-tytöt, SM-sarja HNMKY 6 6 0 554-388 12 Honka G 6 6 0 454-323 12 Honka W 6 4 2 457-376 8 Pyrintö 6 4 2 418-374 8 RaLu 6 3 3 372-403 6 Helmi Ba 5 2 3 323-356 4 PuHu 6 2 4 317-359 4 ToPo 6 1 5 345-398 2 EBT 5 1 4 236-363 2 TuRi 6 0 6 328-464 0

B-tytöt, 1. divisioona

PäLuLu – Pyrintö 64–34