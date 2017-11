YT-neuvottelut päätökseen, Byggmaxin Kangasalan myymälä jatkaa toimintaansa

Kesällä alkaneet Byggmaxin myymäläverkostoa koskeneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen myös Kangasalan myymälän osalta. Neuvotteluiden tuloksena Kangasalan myymälä jatkaa toimintaansa. Päätöksellä ei ole henkilöstövaikutuksia. Neuvotteluiden taustalla on Byggmaxin tarve muokata myymäläverkostoaan Suomessa. Tavoitteena on parantaa kannattavuutta ja jalkauttaa uusi kasvustrategia. Byggmax on aiemmin kertonut lakkauttavansa neljä myymälää ja avaavansa yhden uuden myymälän.

Byggmaxin Kangasalan myymälä työllistää seitsemän henkilöä. Byggmax tiedotti syyskuussa sulkevansa Jyväskylän, Oulun, Pirkkalan ja Seinäjoen myymälät yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena.

Päättyneiden yt-neuvotteluiden ja myymälöiden sulkemisen jälkeen Byggmaxilla on Suomessa yhdeksän myymälää ja 51 vakituista työntekijää.