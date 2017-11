Olavi Virta lähtee stetson-miehen matkakumppaniksi

Tuottaja Heikki Paavilainen hehkuu tyytyväisyyttä kertoessaan musikaalista On kesäyö, joka ensi kesänä valloittaa Sappeen Kesäteatterin.

Paavilaisen ohjaama ja käsikirjoittama musikaali kertoo Topi Sorsakoskesta, ja tähän mennessä se on tavoittanut jo yli 60 000 katsojaa Valkeakosken kesäteatterissa ja Vaasan kaupunginteatterissa.

Uudistettuna, uudella näyttelijäkokoonpanolla, tanssiryhmän ja orkesterin kanssa esitettynä musikaali saa aikaisemmista esityksistä poikkeavan ilmeen, mutta ydin pysyy samana – seurataan muusikon elämän matkaa sen kipeimmästä ja kauneimmasta hetkestä toiseen.

Sorsakoskea esittää sekä isoista teattereista ja valkokankailta mutta myös Sappeen näyttämöltä tuttu Ilkka Koivula. Naisrooleissa esiintyy kaksi tähteä: PMMP-yhtyeen solistina tunnettu laulaja ja näyttelijä Mira Luoti sekä musikaalinäyttelijä, Puoli seitsemän -juontaja Susanna Laine.

Reissukaverukset

Pitkä, kaita, parrakas mies, stetson ja mustat lasit, hymy kätkössä kulkumiesmäisen kuoren alla – näyttelijä Ilkka Koivula on parrasvaloissa kuin elävä Topi Sorsakoski. Aika lähelle hän on jo päässytkin, sillä hän on ollut roolissa niin kauan kuin On kesäyötä on esitetty.

– Topi oli maalaispoika niin kuin minäkin alun perin. Vaikka en ehtinyt tavata häntä paljonkaan, hänen musiikkinsa oli minulle läpikotaisin tuttua ja se jo ohjasi sisään hänen maailmaansa. Topin veljeltä ja ystäviltä sain tukea roolin rakentamisessa, Koivula analysoi.

Sorsakoski oli aina maanläheinen, helposti lähestyttävä. Hänen juttusilleen rohkeni mennä.

– Hän on helppo samaistumiskohde, Koivula sanoo.

Topi Sorsakoski tuli Agents-yhtyeen solistina tunnetuksi muun muassa ihailemansa Olavi Virran kappaleiden tulkitsijana. Todellisessa elämässä Sorsakoski ei koskaan tavannut esikuvaansa, mutta näyttämöllä se tapahtuu.

Kuvitteellisella matkalla Olavi Virta kulkee Sorsakosken rinnalla, ja Jani Koskinen tekee Virran roolissa paluun Sappeeseen. Koskiselle rooli on niin tuttu, että mustavalkoisessa esiintymisasussaan hän löytää heti oikean tanakan ryhdin ja mestarin eleet.

– Sappeen ensimmäisestä kesästä jäi upeat muistot, Koskinen kertoo.

Hän sanoo, että Sappeen kesäteatteri ainutkertaisine luonnonympäristöineen on mainio paikka teatterin tekemiselle. Tosin ensi kertaa sinne ajaessaan hän, kuten Ilkka Koivulakin, ihmetteli mielessään, mihin kumman korpeen oltiin matkalla, ja kuinka sinne kukaan tulisi teatteria katsomaan. Nyt he jo tietävät vastauksen.

– Sappeen teatterissa on ihan omanlaisena tunnelma, jollaista ei muualla tavoita, Koskinen sanoo.

– Siellä ollaan keskellä asiaa, Koivula täydentää.

Vahvat kortit

Heikki Paavilainen luottaa lujasti musikaalinsa kantavuuteen.

Vaasan kaupunginteatterissa On kesäyöstä tuli teatterin historian katsotuin näytelmä. Sappeen ensimmäinen kesäteatteriesitys, Heikki Paavilaisen ohjaama ja Jani Koskisen tähdittämä Olavi Virta -musikaali puolestaan oli menestys, jota moni edelleen huokaillen muistelee.

Nyt ohjaajalla on kädessään molemmat vahvat mieskortit ja heidän rinnallaan uudet naispuoliset tähdet.

– En meinannut uskoa onneani, että sain Miran ja Susannan mukaan! Meillä on upea työryhmä ja Sappee lähtee ennen näkemättömän vahvasti tukemaan meitä, Paavilainen iloitsee.

Ilkka Koivulan ja Jani Koskisen lähtö ensi kesän kokoonpanoon oli edellytys, että hän ryhtyi uudistamaan ja ohjaamaan musikaalia Sappeeseen. Hän selittää, ettei voisi kuvitella ottavansa rooleihin muita näyttelijöitä

– Ilkka on saanut vahvan otteen Topin elämänasenteesta. Jani taas on niin oikea Olavi Virta kuin näyttelijä ylipäätään voi olla.

Heikki ja Mervi Paavilaisen johtama Suomen Kesäteatteri tuottaa Sappeeseen ainakin seuraavan kolmen vuoden näytelmät. Heidän toiveenaan on saada kesäkotipaikkakuntansa kesäteatteri uuteen nousukiitoon.

– On suuri etu, että voimme heti alkaa tehdä suunnitelmia pitkäksi jaksoksi, he toteavat.