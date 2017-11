Aapiskukolle tulee sähköautojen latauspiste

Aapiskukolle avataan sähköautojen latauspiste aivan lähiaikoina. Latauspiste ja katos ovat jo valmiina Aapiskukon pihassa päärakennuksen sisäänkäynnin lähettyvillä.

– Laitamme vielä tietoliikenneyhteyksiä kuntoon ja teemme muita viimeistelytöitä, esimerkiksi teippauksia ja kyltityksiä ennen kuin latauspiste otetaan käyttöön, Fortum Charge & Driven myynnistä vastaava Sami Saarilahti kertoo.

Jatkossa Aapiskukolla saa ladattua sähköä yhteensä neljään autoon samanaikaisesti. Teholatauspisteessä pystyy lataamaan kaksi autoa samaan aikaan, samoin normaalitehoisessa pisteessä. Teholatauspiste antaa tasavirtaa 50 kilowattitunnin teholla. Toisesta latauspisteestä saa vaihtovirtaa maksimissaan 22 kilowattitunnin teholla.

– Latauspisteissä voi ladata kaikki sähköautomallit, myös Teslat erillisellä adapterilla, joka kuskeilta useimmiten löytyy. Hybridiautojenkin lataaminen onnistuu, Saarilahti sanoo.

Latauspalvelua ostetaan joko Fortumin oman, puhelimeen ladattavan sovelluksen kautta tai RFID-avaimenperän avulla. Asiakkaat, jotka eivät ole Fortumin asiakkaita, pystyvät maksamaan latauksensa tekstiviestillä.

– Hinnoittelun perustana käytetään aikaa, kuten sähköautojen latauspisteissä yleensäkin. Näin varmistetaan se, ettei latauspisteitä käytetä pysäköintiruutuina. Minuuttihinnoittelulla kannustetaan vapauttamaan latauspiste nopeasti seuraavalle käyttäjälle sen jälkeen kun lataus on valmis. Saarilahti lisää.

Fortumin operoimissa latauslaitteissa on ympäri vuorokauden avoinna oleva asiakaspalvelu, jolla varmistetaan mahdollisimman huoleton lataustapahtuma.

– Meille on tärkeää, että asiakkaamme voivat luottaa latauslaitteisiin ja siihen, että heille on ongelmien sattuessa tarjolla apua ympäri vuorokauden.

Latausaika normaalilla latauspisteellä on yleensä pari tuntia ja pikalatauspisteellä puolisen tuntia.

Latauspisteiden määrä lisääntyy koko ajan

Fortum on rakentanut sähköautojen latauspisteitä runsaasti kuluvan vuoden aikana. Yritys tekee yhteistyötä muun muassa Osuuspankkien kanssa. Tavoitteena on tarjota sähköauton latausmahdollisuus mahdollisimman monen Osuuspankin toimipisteen yhteydessä. Kangasalan Osuuspankin yhteyteen pyritään avaamaan latauspiste ensi kevääseen mennessä.

Fortumin hallinnoimia latauslaitteita on ympäri Suomen noin 200 kappaletta eli yhteensä lähes 400 latauspistettä, sillä lähes jokaisella laturilla voi ladata kahta autoa samanaikaisesti. Pikalatureita Charge & Drive -verkostossa on Suomessa jo 50 kappaletta. Pälkäneellä Aapiskukon latauspiste on ensimmäinen julkinen latauspaikka, Kangasalta latauspiste löytyy jo ainakin Prismalta. Moni sähköautoilija pitää ajossa mukanaan karttasovelluksia, joihin latauspisteet on merkitty.

– Sähköautoilija suunnittelee usein reittinsä latauspisteiden mukaan, Saarilahti tietää.

Kaikki Suomen sähköautojen latauspaikat on listattu esimerkiksi latauskartta.fi -sivustolle. Sivusto on Sähköautoilijat ry:n ylläpitämä, ja sitä päivitetään aktiivisesti.

Sähköautolla ajaminen yleistyy

Aapiskukon yrittäjä Mirja Merikari on tyytyväinen siihen, että perinteinen taukopaikka pystyy jatkossa tarjoamaan palveluja myös sähköautoilijoille.

– Useampi toimija otti minuun yhteyttä viime keväänä ja ehdotti sähköisen latauspisteen rakentamista. Fortum Suomen suurimpana toimijana tuntui kokonaisuutena parhaalta valinnalta, Merikari taustoittaa.

Merikari uskoo, että kestää jonkin aikaa ennen kuin latauspisteet ovat täydessä käytössä. Trafin tiedoista selviää, että syyskuun loppuun mennessä Suomeen oli rekisteröity hieman vajaat 1300 sähköistä henkilöautoa liikennekäyttöön.

– Toisaalta mitä olen jutellut kollegoideni kanssa, niin sähköautojen latauspisteet ovat olleet aika kovallakin käytöllä niissä paikoissa, joihin niitä on rakennettu, Merikari sanoo.