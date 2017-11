Epäonni oli Pälkäneellä totaalista

Viime kesän kylmä ja sateinen sää tuottivat Sappeen ja Ellivuoren kesäteattereissa yrittäjä ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Lotta Ansakorvelle jättiläistappiot. Ansakorpi otti alkuvuodesta lainaa yritystoimintaansa sekä tuottaakseen näytelmät kahteen kesäteatteriin. Teattereiden oli tarkoitus tasata toistensa riskiä, kun kaikki ei ollut yhdestä esityksestä kiinni.

Kahden ammattiteatteriesityksen palkkakulut olivat isot, joten Ansakorpi tiesi kyllä hankkeeseen liittyvät riskit. Sitä, että säiden haltija kokonaan kääntäisi selkänsä pari kuukautta kestävälle näytäntökaudelle, ei kukaan osannut arvata. Lipputulot menivät auttamatta kylmän sään ja sateen mukana.

– Heinäkuun alussa aloin tajuta, että edessä on taloudellinen katastrofi, kun ennakkovarauksia alettiin perua ja katsomo pysyi tyhjänä aiempiin kesiin verrattuna. Kesäkuu on usein kolea, mutta viime kesänä lämmintä ei meille tullut missään vaiheessa, Ansakorpi kertoo.

Markkinointitapahtumien yhteydessä monet ihmiset totesivat, että he tulevat sitten teatteriin, kun sää vähän lämpenee. Se ”sitten” ei tullut koskaan. Kauden aikana oli joitakin katsojamäärältään hyviä näytöksiä, mutta se ei riittänyt kattamaan tappiota. Ellivuoressa päästiin ensimmäisen toimintavuoden katsojatavoitteeseen, joka oli kuitenkin huomattavasti Sappeen kävijämääriä pienempi.

Tappiollisen kauden kruunasi Sappeessa viimeiseen näytökseen iskenyt ukkosmyrsky kaatosateineen.

– Siellä me loikimme vesilätäköissä ja meikit valui poskille! Mutta täysillä vedimme silti loppuun asti, Ansakorpi naurahtaa.

– Kesäteatteri- ja ulkoilmayrittäminen on sellaista, että tappiota on mahdotonta lyhyellä tähtäimellä paikata. Pudotus on muutamassa kuukaudessa todella jyrkkä. Olin tietoinen kaikista riskeistä, mutta en tietenkään olettanut että ne kaikki toteutuvat ja vieläpä moninkertaisesti.

Entistä kovempaa työtä

Hyvää Lotta Ansakorvelle ei varsinaisesti voi nyt kuulua, se on sanomattakin selvää. Asunto-osake on myynnissä velkataakan helpottamiseksi, ja henkinen kuorma on ollut sitä luokkaa, että se olisi musertanut monet maahan asti.

Ei Lotta Ansakorpea sentään.

– Ei minua yksi kylmä kesä kaada. Olen luonteeltani sellainen, että nousen aina jaloilleni, hän sanoo.

Hän toteaa, että hänen on nyt työskenneltävä kovemmin kuin koskaan noustakseen pohjalta tappioiden jälkeen.

– Aina voi tehdä jotain toisin ja katsoa tilannetta eri kantilta, ei tämä ole maailmanloppu vaan taloudellinen tappio. Tiedän myös, että monet muutkin yrittäjät painivat aivan samojen ongelmien kanssa ja samoista syistä.

Kesäteatteria hän ei kuitenkaan ensi kesänä tee. Eikä tee lähitulevaisuudessakaan, mutta todennäköisesti palaa sen pariin joskus myöhemmin. Tällä hetkellä hänen yrityksensä tuottaa esimerkiksi teatteri-ilmaisu- ja hyvinvointikursseja ympäri Suomen sekä ravintolateatteria ja muuta pienimuotoista tilausteatteria.

– En minä konkurssia ole tekemässä. Ensin on hoidettava raha-asiat kuntoon ja otettava hieman happea. Yritystoimintani muokkautuu, mutta ei lopu, Ansakorpi vakuuttaa.

Sappeesta ei pahaa sanaa

Sappeen matkailukeskuksesta Ansakorvelle ei jäänyt mitään ikävää sanottavaa. Sen kanssa kaikki meni niin kuin pitikin ja oltiin yhdessä sovittu. Yhteistyö matkailukeskuksen kanssa jatkuu uusissa muodoissa.

– Toivon, että ensi kesä menee siellä hyvin ja Paavilaiset saavat ensi vuonna oikein loistokesän, hän sanoo.

Sappeen viime kesäinen Räminää ja räystäskouruja -musiikkikomedia sinänsä tuotti positiivista palautetta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Siitä Ansakorpi on tyytyväinen, eikä ryhdy vertailuun isojen kaupunkiteattereiden katsojalukujen kanssa.

– Sappeen sijainti on kesäteatterille sekä haaste että iso plussa. Sappeen jylhissä maisemissa syntyy omaleimainen tunnelma, jota ei voi korvata millään. Mutta sinne lähteminen täytyy toki suunnitella etukäteen tarkemmin kuin lähiteattereihin koska määränpää on hieman matkan takana, hän pohtii.