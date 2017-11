Ajatuksia Paul Tiililän hartauskirjoituksesta

En yleensä ota kantaa hartauskirjoituksiin, mutta oli virkistävää ja ilahduttavaa lukea, millaisia ohjeita oli annettu vuonna 1926 (Paul Tiililän hartauskirjoitus SHL 15.11.2017). Kuinka vanhentuneita ne nyt loppujen lopuksi ovatkaan?

Vielä kertoisin oman kokemukseni, kun omaksuin innoissani (ja mieheni kauhuksi) opetusta, että kaikkien kristittyjen on noudatettava käskyä pyhittää lepopäivä aivan käytännönkin tasolla. Suureksi siunauksekseni ja vapaudekseni itselleni minulle avautui useita kohtia Raamatusta, esimerkiksi Roomalaiskirje 10, jae 4:” Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.” (Käytän Raamatun käännöstä vuodelta 1938.) Joka uskoo galatalaiskirjeen, tulee vakuuttuneeksi, että ainoa ja varma toivomme elämässä ja kuolemassa on usko Jeesukseen. Elämämme tärkein asia. Kun meistä kukaan ei pysty noudattamaan kymmenen käskyn lakia. Ja yhteiskunnallisen elämän sujumisessa ne ovat tietenkin korvaamattomat.

Asta Ranta