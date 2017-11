Kunta hioo hankintaohjettaan

Pälkäneen kunta pyrkii huomioimaan paikalliset yrittäjät entistä paremmin tekemissään kilpailutuksissa, ja asiaan on kiinnitetty huomioitu hyväksyttäväksi pian tulevan uuden hankintaohjeen laadinnassa.

– Uuden ohjeen taustalla on muuttunut laki ja se, että kunta on saanut palautetta siitä, ettei pienhankintoja kilpailuteta riittävän avoimesti, taustoittaa kunnan hankintavalmistelija Sari Tamminen.

Jatkossa tulossa olevista hankintojen kilpailutuksista pyritään tiedottamaan nykyistä aikaisemmassa vaiheessa. Hankintalaki vaatii kaikkien osapuolten syrjimättömyyttä, minkä on monesti nähty vaikeuttavan paikallisten pienten toimijoiden asemaa. Oikeilla kilpailutusehdoilla näihin kipukohtiin on kuitenkin Tammisen mukaan mahdollista vaikuttaa.

– Esimerkiksi hinta ei enää ole ainoa hankintaperuste. Halpuus ei muutenkaan ole aina elinkaareltaan se halvin vaihtoehto.

Hankintaohjeen luonnosta esiteltiin yrittäjille Luopioisissa pidetyillä yrittäjien yhteisillä aamukahveilla viime viikolla.

Uusi yhteinen toiminnanjohtaja

Paikalla olleet yrittäjät saivat uuden hankintaohjeen lisäksi muutakin pureskeltavaa. Luopioisten yrittäjien ”juoksevista asioista” vastaava Seppo Kääriäinen on jättäytymässä sivuun toiminnanjohtajan tehtävästään. Hänen seuraajakseen on valittu Marja-Liisa Suomalainen, joka samalla alkaa toimia myös Pälkäneen yrittäjien toiminnanjohtajana. Molemmat yrittäjäjärjestöt ovat jo näyttäneet vihreää valoa uudenlaiselle yhteistyölle, jonka on kaavailtu käynnistyvän ensi vuoden alussa.

– Yhteinen toiminnanjohtaja parantaisi yhdessä tekemistä, ja voisimme saada aikaan parempaa, laadukkaampaa ja näkyvämpää toimintaa, Kääriäinen ennakoi.

Muutoksen myötä toiminnanjohtajan pestin jättävälle Kääriäiselle vapautuu samalla paukkuja Tavastia Lakeland -matkailuhankkeen eteenpäin viemiseen.

Luopioisten yrittäjien edustuskasvot muuttuvat myös sen kautta, kun yhdistyksen puheenjohtaja vaihtuu. Erkki Toivari jää sivuun, ja uutena puheenjohtajana aloittaa Mika Hippeläinen. Toivarin mukaan juuri toiminnanjohtajan saaminen mukaan palettiin oli tekijä, joka sai hänet lähtemään puheenjohtajaksi nyt päättyvälle kaudelle.