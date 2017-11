Aktiivinen nuori on monessa mukana

Eveliina Virtasen suu oli loksahtaa auki jo silloin, kun hän kuuli olevansa ehdolla Vuoden nuoreksi pälkäneläiseksi. Vielä hämmästyneempi hän oli kuultuaan vieneensä koko kisan voiton.

– Toki tällaisen tunnustuksen saaminen imartelee. Kiitos vain kaikille minua äänestäneille, Luopioisissa asuva Virtanen toteaa.

Vuoden nuoren pälkäneläisen äänestykseen saapui yhteensä 1001 ääntä, joista Eveliina Virtanen keräsi hienot 304. Toiseksi eniten ääniä, 228 kappaletta, pälkäneläiset antoivat Susanna Lindholmille ja kolmanneksi eniten eli 173 ääntä Santeri Ukkoselle. Moni Eveliina Virtasta äänestänyt kehui erityisesti nuoren naisen aktiivista elämänasennetta ja hänen uutteruuttaan musiikin parissa.

Virtanen aloitti tänä syksynä opinnot Kangasalan lukion musiikkilinjalla. Opiskelupaikan valinta oli sillä tavalla helppo, että luopioislainen halusi vielä asua kotona mutta kuitenkin yhdistää musiikin jollakin tavalla mukaan opintoihin. Virtanen olikin todella tyytyväinen, kun tieto opiskelupaikan saamisesta viime kesänä varmistui. Kangasalan lukion musiikkilinjalle valitaan vuosittain parisenkymmentä musikaalisesti lahjakasta opiskelijaa.

– Meillä on jokaisessa jaksossa mukana musiikin kurssi. Teemme konsertteja ja musikaalin, ja muutenkin laulaminen ja soittaminen kulkevat jatkuvasti opintojen rinnalla, Virtanen kertoo.

Musiikkia ja teatteria pienestä asti

Virtanen on harrastanut musiikkia pienestä pitäen. Pälkäneen musiikkiteatterissa hän teki ensimmäisen roolinsa 5-vuotiaana. Hän on ollut mukana esimerkiksi näytelmissä Hoitokoti Dosetti, Quattro Stagioni, Huvila ja Matkalaukku. Näyttämöllä häntä on toisinaan nähty myös kanteleen kanssa.

– Kantele valikoitui soittimekseni jo varhain. Sain viime keväänä päättötodistuksen Valkeakosken musiikkiopistosta kanteleen soiton opinnoista.

Virtasen soitinvalikoimaan kuuluvat kanteleen lisäksi piano ja kitara. Laulutunneilla hän käy Mari Vuorijärven opissa Valkeakoski-opistolla.

– Olen aina sekä soittanut että laulanut. Laulaminen on nyt vähän lisääntynyt, kun sain kanteleopintoni valmiiksi musiikkiopistolla. Muuten en osaa kyllä yhtään sanoa, pidänkö enemmän laulamisesta vai soittamisesta, sillä molemmat ovat minulle tärkeitä, Virtanen miettii.

Lähiaikoina Virtasella on edessään Pälkäneen elävän musiikin yhdistys Sykkeen ja Pälkäneen seurakunnan yhteinen joulukonsertti sekä kanteleyhtyeen Suomi 100 -henkinen konsertti Tampereella.

Ensimmäistä vuotta lukiossa

Lukio-opiskeluun Virtanen on päässyt syksyn aikana hyvin sisään. Aluksi lukio-opiskelu tuntui hieman raskaalta, mutta kun lukiorakennus ja uudet opiskelukaverit tulivat tutummaksi, myös opiskelu alkoi tuntua kevyemmältä. Virtanen matkustaa joka aamu seitsemän bussilla kohti Kangasalaa. Kotiinpäin hän usein pääsee Tampereella töissä käyvän siskonsa kyydissä.

– Reissaaminen ei ole tuntunut ollenkaan rasittavalta, ja aika hyvin tuo kulkeminen tuntuu sujuvan, Virtanen sanoo.

Lukioon Virtanen siirtyi Anna Tapion koulusta. Luopioisissa sijaitsevaa yläkoulua hän kehuu todella hienoksi oppimisympäristöksi.

– Hyvä paikka, ja koulussa saa olla juuri sellainen kuin on. Siellä sai paljon uusia kavereita, Virtanen pohtii.

Lukeminen on mieluista

Musiikin lisäksi Virtasen mieluisimpiin oppiaineisiin kuuluu äidinkieli ja kirjallisuus. Virtanen on aina viihtynyt kirjojen parissa. Mieluisinta luettavaa ovat fantasiakirjat, mutta myös vanhempaa kirjallisuutta hän lukee mielellään.

– Lempikirjani on jo pitkään ollut Jane Austenin Ylpeys ja ennakkoluulo.

Vuoden nuorelle pälkäneläiselle jää aikaa myös ihan tavallisiin nuoren ihmisen juttuihin: musiikin kuunteluun ja kavereiden kanssa oleiluun.

– Ja hei, käynhän minä tanssitunneillakin säännöllisesti, Virtanen vielä lisää listaan.