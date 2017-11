Ikoneista levollista tunnelmaa vuoden pimeimpään ajankohtaan

Pikonlinnassa sijaitsevassa galleria Art Villa Armaassa ovat ikonit ja pyhät kuvat jälleen tuomassa katsojilleen levollista tunnelmaa ja valoa loppuvuoden pimeyteen. Myyntinäyttelyssä on mukana Piispa Arsenin ikoneita ja sekatekniikalla toteutettuja enkelipiirroksia, yhdentoista aktiivisesti ikoneita maalaavan henkilön töitä kuin myös Lammilla sijaitsevan Luostarikeskus Panagian omistuksessa olevia ikoneita. Näyttely tarjoaa laajuutensa lisäksi erilaisia tekniikoita ja taidesuuntauksia ikonin toteuttamiseen.

Näyttelyssä on esillä erityisen paljon enkeliaiheisia töitä. Enkeli on käsite, jolla on monia merkityksiä sekä maallisessa että uskonnollisessa kielenkäytössä. Se on arkkityyppi, jonka ilmenemismuotoja on tavattu useimmissa uskonnoissa ja kulttuureissa. Kristillisessä mielessä enkeli on Jumalan luoma näkymätöntä maailmaa edustava henkiolento, joka palvelee häntä ja suorittaa Jumalan antamia tehtäviä. Luontonsa puolesta enkelit ovat kykeneviä halutessaan ilmestymään myös aineellisessa muodossa. Sen vuoksi niitä voidaan myös kuvata ikonitaiteessa.

Näyttely avoinna 29.1.2018 saakka. Avoinna ke–pe 16–19 ja la–su 12–18. Joulun aikaan 23.–26.12. sekä 31.12 –1.1.2018 suljettu.