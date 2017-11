Kiitokset kierrätyskirjastosta!

Kangasalan pääkirjaston ala-aulassa on parisen vuotta sijainnut liikuteltava, pienoinen kierrätyskirjahyllykkö. Erityisesti varttunut väki sitä hyvinkin hyödyntää. Runsaat kiitokset siitä ja erityisesti tuon mainion aloitteen tekijälle Pirhosen Pirkolle! Samankaltaiset saatakoon kaikkiin kirjastoihin ja Pälkäneellekin!

Kirjojen vaihtuvuus on ajoittain ollut hämmästyttävän suurta. Hylly on suosittu, todella tarpeen. Tuon tuostakin siellä moni fiksu kuntalainen on uutta luettavaa löytämässä. Välillä se suorastaan pursuaa äsken ilmestyneitä opuksia. Kansan käsi on karttuisa. Hommattakoon sinne siis lisää hyllytilaa, kaksin, kolmin verroin! Hyvähän se vain on, että valikoima laajenee ja paranee. Älkää missään tapauksessa nykyistä hävittäkö.

Kiitokset sillekin sivistysmesenaatille, joka Weilin + Göösin viisiosaisen kelpo tietosanakirjan lahjoitti. Se on nyt meillä kotona arvostavassa opiskelukäytössä.

Mikko Kiio

Kangasalan Mäntyveräjältä