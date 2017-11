Perhekeskus Pirtillä juhlitaan 100-vuotiasta Suomea

Suomen täyttäessä 100 vuotta myös Pälkäneen perhekeskus Pirtillä juhlitaan Suomea. Maanantaina 27.11. MLL:n perhekahvilassa on tarjolla juhlava aamiainen kello 9–11. Kello 11 on vuorossa Minna Liljedahlin pitämä juhlamuskari. Torstaina 30.11. kello 9–12 Mammakahvilassa on kakkukahvit ja onnenpyörä. Tuikkeen juhlissa samana päivänä kello 16–19 Minna Liljedahlin Mielilaulu laulattaa, ja tarjolla on myös kakkukahvit. Tuikkeen illassa on myynnissä virkattuja Kalle ja Alma nukkeja.

Tiistain ikäpiste juhlistaa Suomea seuraavalla viikolla 5.12., jolloin kirkkoherra Jari Kemppainen pitää juhlapuheen kello 10. Ohjelmassa on myös laulua, Kaisa Pesun runonlausuntaa sekä Marttojen juhlakahvitus.

Perjantaitreffiläiset juhlivat esiintymällä 5.12. Kangasala-talolla kehitysvammahuollon juhlassa. Keskiviikon Hermokerho puolestaan pitää Suomi 100 -henkiset pikkujoulut 20.12. kello 12.30–14.30.