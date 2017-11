Ylinopeudet nostivat rikosmäärää

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on syksyyn mennessä Pälkäneellä tuntuvasti suurempi kuin aiempina vuosina. Syyskuun loppuun mennessä kirjattu rikosmäärä – 1024 kappaletta – oli jo suurempi kuin koko vuoden rikosmäärä vuosina 2015 tai 2016. Selittävänä tekijänä on lähes 450 tapauksella kasvanut liikennerikkomusten, kuten lievien ylinopeuksien, määrä. Yksi koko maan ahkerimmin kuvaavista poliisin kameratolpista sijaitsee juuri Pälkäneellä.

Poliisin toiminnan mittarina käytetään usein rikoslakirikoksia, joista on poistettu liikennerikokset, koska niiden tekijä on usein heti tiedossa. Pälkäneellä näiden tapausten määrä on tänä vuonna pudonnut viidenneksellä. Pahoinpitelyjen määrä on puolittunut reiluun kahteenkymmeneen, ja huumausainerikosten määrä pysynyt viime vuoden tasolla. Rattijuopumuksia poliisi on tänä vuonna kirjannut vähemmän kuin viime vuosina vastaavaan ajankohtaan; promillekuskeja on poistettu liikenteestä syyskuun alkuun mennessä reilu parikymmentä.

Poliisin hälytystehtävien määrä Pälkäneellä on hiljaisen viime vuoden jälkeen kasvussa, mutta ei suuresti poikkea muuten viime vuosien hälytysmääristä. Omaisuusrikoksissa selvitysaste on laskenut, mutta tutkinta-aika on lyhentynyt.

16 pahoinpitelyä kuussa Kangasalla

Kangasalla poliisin hälytystehtävien määrä oli tammi–syyskuussa hieman pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kaikkien poliisin kirjaamien rikosten määrä kuitenkin kasvoi yli kolmellasadalla kokonaismäärän noustessa vajaaseen 2900 tapaukseen. Pälkäneen tavoin liikennerikkomuksiin puuttuvan automaattivalvonnan kasvanut aktiivisuus selittää suurta kasvua.

Kangasalla omaisuusrikosten määrä on pienentynyt tänä vuonna muutamaan aiempaan vuoteen verrattuna. Samalla selvitysaste on noussut ja tutkinta-ajat lyhentyneet. Omaisuusrikosten määrän vähenemisen taustalla on ainakin osittain maksuvälinepetoksiin liittyvä kirjaustavan muutos. Väkivaltarikosten määrä on kunnassa pysynyt aiempien vuosien tasolla – pahoinpitelyjä kirjataan keskimäärin noin 16 kappaletta joka kuukausi.

Niin huumausainerikoksia kuin eriasteisia rattijuopumuksiakin poliisi on Kangasalla saanut vastaansa tammi–elokuussa viitisenkymmentä, joka on hieman vähemmän kuin aiempina vuosina.

Kiireisimpiin 10 minuutissa

Keskimäärin poliisi on paikalla hälytyksen saatuaan noin 19,6 minuutissa. Kiireellisimmissä tehtävissä ensimmäinen yksikkö on paikalla noin 9,8 minuutissa.

Tälle vuodelle ominainen ilmiö on Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan valepoliisirikosten määrän huomattava lisääntyminen. Virkavallan anastuksen rikosnimikkeellä kulkevien valepoliisitapausten määrä nousi kahdeksastatoista 51:een. Valtakunnallisesti näiden rikosten määrä kasvoi jopa 300 prosentilla.