Muistisairas nainen kateissa Suoramalla

Kangasalla etsitään muistisairasta 70-vuotiasta naista. Nainen katosi lauantaina päivällä Suoraman Vääränkalliontieltä.

Kadonneella on tiettävästi päällään tumma takki, jossa on karvareunus, valkoinen pipo, mustat housut ja mustat kengät. Mukanaan hänellä on myös musta käsilaukku. Kadonnut on 165 senttimetriä pitkä ja normaalipainoinen. Havainnot naisesta voi ilmoittaa yleiseen hätänumeroon 112.