Burleskishowssa tänä vuonna myös dragia

Viime vuonna Kangasalla esitettiin ensimmäinen Grand Burlesque -show. Tapahtumalle päätettiin tehdä jatkoa, ja lauantaina 2. joulukuuta Kangasala-talon illassa nähdään showlle jatkoa. Mukana ovat muun muassa pirkanmaalainen Holy Curves! -duo sekä tamperelainen Finnish Blonde Burlesque Troupe -trio.

– Esiintyjät ovat burleskin, musiikin ja varieteen pitkän linjan tekijöitä. Burleski on edelleen pääosassa, mutta tänä vuonna uutena elementtinä mukaan tulee sisartaide drag, viime vuonnakin esiintymässä ollut Sarianne Sahervo, taiteilijanimeltään Mimi De Froufrou, kertoo.

Mimi De Froufrou vakuuttaa, että tulossa on hieno kattaus estradiviihdettä, joka kumartaa menneen maailman loistolle mutta on fiksusti kiinni tässä päivässä.

– Tietenkään mitään pukukoodia ei ole, mutta nyt on mainio tilaisuus kaivaa naftaliinista kiiltonahkakengät, höyhenpuuhkat ja kaikki mikä on vähän liikaa, ja hypätä seksikkääseen Folies Bèrgere-vuoristorataan, joka on yhtä jännittävä kuin Yhdysvaltain presidentin twiitit.

Tapahtuman tuottaa Kulttuuriosuuskunta Terä.