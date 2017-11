Seikkailu menneen läpi tulevaan

Tutuksi tullut pälkäneläinen loppuvuoden perinne saa jatkoa, kun Pälkäneen lukiolaiset esittävät joulunalusviikoilla uuden musikaalina. Lukion eri kursseista muodostuva 20–30 -henkinen työryhmä harjoittelee parhaillaan koko illan esitystä, jossa kaikki käsikirjoituksesta lavasteisiin tehdään omin voimin.

Terttu-Pihla tuli hännän alla -musikaalissa liikutaan usealla eri aikatasolla, joihin katsojat johdatetaan, kuinkas muuten, musiikin ja tanssien avulla.

Väiski, Lennu ja Aino ovat sattumanvarainen kolmikko, joka päätyy yhteiseen seikkailuun toisiaan sen kummemmin tuntematta. Kolmikko käväisee muun muassa

Kaksi nuorta ja tiedemies Väiski päätyvät vahingossa aikamatkalle Väiskin Terttu-Pihla -nimisellä mopoautoksi naamioidulla aikakoneella. He eksyvät sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen ja huomaavat, että vuonna 2030 jokin on pahasti vialla. Vuosikymmeneltä toiselle loikkiessaan he päätyvät pelastamaan maailmaa virtuaalitodellisuuden uhkaavalta ylivallalta.

Mutta miten pelastetaan maailma, jota hallitsevat älylaitteen näyttö ja hiljaisuus? Tulevaisuuden kuva 13 vuoden päästä on pelottavan musta ja äänetön.

– Tällaista maailmaa kohti emme halua mennä, päättävät Aino, Lennu ja Väiski.

Sitten onkin tehtävä kiireesti matka menneeseen aikaan ongelman lähteille, jotta tulevaisuutta voi muokata. Eripuralta ja mustasukkaisuudeltakaan ei vältytä, sillä mopoauton suunta ja ihastukset eivät aina ole kaikkien mieleen.

Musikaalin tekstin ovat kirjoittaneet Tyyne Rantanen ja Elisa Mattila, joka on myös sanoittanut osan kappaleita. Ohjaajina toimivat Tyyne Rantanen sekä lukion äidinkielen ja ilmaisutaidon lehtori Satu Kotiranta. Koreografia on Henna Haverisen ja musiikin ohjauksesta vastaa Matti Koskinen.

Lehtori Kaija Saaren lavastekurssilla syntyvät sekä lavasteet että mainokset ja ennen kaikkea itse Terttu-Pihla, mopoauto-aikakone, jonka rakentamisessa tarvitaan myös teknisen työn opettaja Aki Leveelahden apua.

Terttu-Pihla tuli hännän alla -musikaalin esitykset ovat maanantaina ja tiistaina 11. ja 12. joulukuuta kello 18.00 Pälkäneen yhteiskoulun auditoriossa. Lukion oppilaskunta pitää puffettia väliajalla.