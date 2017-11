Vastuut ja velvollisuudet yhteiskunnassa

Ainakin ennen kuntien sosiaaliturvan ehdoissa oli maininta: “Jokainen on velvollinen elättämään itsensä ja perheensä”. En oikein tiedä, miten asiaan nykyisin suhtaudutaan, kun sosiaaliturvasta on tehty niin kattava, että joillakin on varaa olla “ideologisesti työtön” ja pitää työvoimatoimistoa ihmisoikeutta loukkaavana.

Jossakin määrin asiaa voi katsella siitä lähtien, että meillä on jo toisen sukupolven työttömyyttä, jossa lapset eivät ole koskaan nähneet vanhempiensa lähtevän töihin, niin miten he voisivat oppia ymmärtämään työnteon merkitystä? Ovatko he juuri niitä lapsia, jotka myöhästelevät usein koulusta ja jättävät osan tehtävistä tekemättä, koska kotoa on saatu sellainen malli?

Minusta tuntuu siltä, ettei kaikilla ole enää vanhanaikaista vastuuntuntoa eikä tajua velvollisuuksista yhteiskuntaa kohtaan. Missä on menty vikaan? Mikä vaikutus on koulujärjestelmän loputtomilla uudistuksilla, kun mikään ei ole enää vakaata ja luotettavaa? Ja mikä on alati jatkuvien irtisanomisten ja lomauttamisten vaikutus ihmisten ajatteluun, kun samanaikaisesti kerrotaan yritysten voitoista ja viennin vetämisestä? Tämä ei nyt koska vain tätä päivää, vaan työnantajapuolen toimintaa pitkällä aikavälillä. Vanhan ajan patruunoiden tapana oli pitää hyvää huolta työväestään, mutta nykyään tienataan palkkioita ja optioita väen vähennyksillä.

Kun peräänkuulutan vastuuntuntoa, niin se ei koske vain työttömiä vaan myös työnantajia. Mitä suurempi työnantaja, sitä suurempi yhteiskunnallinen vastuu hänellä on. Ja mittavat velvollisuudet. Oikein häpeän sitä, kun 1970-luvulla kirjoitin eräälle suuryritykselle henkilöstöpoliittiset ohjeet ja siihen maininnan yrityksen tuntemasta yhteiskunnallisesta vastuusta. Myöhemmin olen nähnyt noiden sanojen olevan merkityksettömiä. Mihin se vastuu katosi?

Niin tai näin, ajat ovat sikäli muuttuneet, että kun ennen vähän hävettiin olla työtön, nykyään se on elämäntapa ja sillä jopa ylvästellään. Minusta sekään ei ole oikein. Vaikka työelämä on digiajan murroksessa, yhteiskunnan velvollisuus on järjestää asiat niin, että työtä kannattaa sekä tarjota että ottaa vastaan. Ideologien työttömyyden ihannointi on lopetettava eikä sille pidä rakentaa mahdollisuuksia peruspalkan avulla.

Paul Tiililä

Kansalaisaktivisti, 86