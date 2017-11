Aulis Aarnio luennoi Einar Ilmonista

Professori, kirjailija Aulis Aarnio luennoi taidemaalari Einar Ilmonista Kimmo Pyykkö -taidemuseon Senioripäivänä keskiviikkona 29. marraskuuta kello 16 alkaen. Aulis Aarnio tuntee aiheen hyvin: Hän on kirjoittanut yli 20 näytelmää, joista osa kertoo Kangasalla asuneista ja vaikuttaneista Ilmoneista.

”Väsyneet vaeltajat” -luento kuullaan poikkeuksellisessa ympäristössä: taidemuseon ensimmäisessä kerroksessa ja Einar Ilmonin kuvataiteen keskellä. Kohtauspaikkana Kangasala -näyttelyssä on esillä kuusi Ilmonin maalausta ja pastellia. Luennolle on vapaa pääsy ja paikkoja on rajoitetusti.

Aulis Aarnio on Kangasalla asuva professori, oikeustieteilijä, Tampere Klubin perustajajäsen ja kirjailija, joka on vastaanottanut lukuisia kansainvälisiä ja kotimaisia huomionosoituksia. Aarnio on julkaissut uransa aikana yli 40 teosta oikeustieteen ja filosofian alalta.

– Kaunokirjallisuus on lopulta rikkain tapani ymmärtää elämää, Aarnio mainitsee.

Einar Ilmoni syntyi Lappeenrannassa 1880. Hän muutti Kangasalle vuonna 1900, missä hän kuoli 1946. Einar Ilmoni opiskeli Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa ja Taideteollisuuskeskuskoulussa ja hänen opettajiinsa kuuluivat Helene Schjerfbeck ja Albert Edelfelt. Ilmonin tuotanto koostuu öljymaalauksista, akvarelleista ja piirroksista. Taiteilijan tavoin hänen tuotannostaan voidaan sanoa, että se on sisäänpäin kääntynyttä ja pelkistettyä. Taiteilija saattoi jättää teokset signeeraamatta ja ilman vuosilukua, koska palasi saman aiheen äärelle.