Suojalla joulukuussa itsenäisyyspäivän juhlat ja joulutori

Kuhmalahden Suojalla vietetään itsenäisyyspäivän iltajuhlaa kello 18 alkaen. Tiedossa on iloinen mutta myös juhlallinen ilta. Viimevuotiseen tapaan noutopöytään katetaan pääosin kotimaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa, ja illallisen päättää herkullinen täytekakku kahvin tai glögin kera. Illan ohjelma on vapaamuotoista. Linnanjuhlat ovat seurattavissa valkokankaalta. Jos haluaa sanoa, lausua, laulaa tai kertoa jotain Suomi 100-vuotta juhlaan sopivaa, niin sana on vapaa. Illan musiikista vastaa Duo Juho & Maria.

Tilaisuuteen myydään illalliskortteja, ja juhlaan voi ilmoittautua puhelimitse tai sähköpostitse Arjalle (0400-951 878), Elinalle (040-8363 832, eylihinkkala@gmail.com) tai Anitalle (040-7553 848, koskinen.anita@hotmail.com). Ilmoittautumiset toivotaan 30.marraskuuta mennessä.

Joulutori joulua edeltävänä viikonloppuna

Lauantaina 16. joulukuuta Suojalla järjestetään jo perinteeksi muodostunut joulutori kello 10–13. Myynnissä on liki kaikkea mitä jouluna tarvitaan: muun muassa leivonnaisia, joululaatikoita, käsitöitä, kynttilöitä, kukkia sekä tietysti arpoja.

Kahviosta saa tuttuun tapaan hernekeittoa, myös omaan astiaan kotiin viemisenä, sekä kahvia ja leivonnaisia. Joululauluja laulaa ja laulattaa Matti Rauhalahti.

Lapsille on tiedossa poniajelua säävarauksella. Ponikyyti vie lapset Jussin Kodalle Joulupukkia tapaamaan. Kodalla on tarjolla mehua.

Monelle päivän kohokohta eli hirvenlihan huutokauppa alkaa kello12 Suojan pihamaalla.