Suomi 100 vuotta – liputusta jo 200 vuotta

Suomen tasavallan 100-vuotisjuhlavuoden 2017 sekä ensi vuonna koittava Suomen lipun 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Flagmore Group esittelee liputuksen kehitystä ja perinteitä Suomessa 1800-luvun alusta nykypäiviin.

Flagmoren tehtaalla Aitoossa esillä oleva näyttely keskittyy käytössä olleisiin lippuihin. Näyttely koostuu liputuksen historiasta kertovista kankaista, ja esillä on myös käytössä olleiden lippujen jäljennöksiä. Asiantuntijana, näyttelytekstien laatijana ja kuvien kokoajana on toiminut Turun kaupungin vaakuna-asiantuntija ja museokeskuksen amanuenssi Tom C. Bergroth.

Näyttely on avoinna 30.11. ja 7.12. klo 14–19 Flagmoren tehtaalla Aitoossa, Kankaantie 4, 3. krs. Ryhmille sopimuksen mukaan.