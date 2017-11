Päiväkodin sisäilmaa tekohengitetään Ruutanassa

Ruutanan päiväkodissa tehdään alkuvuodesta kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Kangasalan tekninen keskus on jo aloittanut lisätutkimusten ja sisäilmaa parantavien ratkaisujen suunnittelun. Korjaustoimet aiotaan käynnistää mahdollisimman pian; rakennuksessa lisätään ilmanvaihtoa ja tilat ylipaineistetaan. Päiväkotiosastot varustetaan ilmanpuhdistimilla.

Kesällä tehdyn kuntoarvion ja aiempien tutkimusten mukaan päiväkodin vanhassa osassa on rakenteita, joissa on vaurioitumisriski. Rakenneavauksissa on todettu mikrobiperäistä hajua ja kuivuneita kosteusvauriojälkiä, ja rakenteissa on lisäksi ilmavuotoja, jolloin rakenteiden sisällä olevien epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan on todennäköistä. Rakennuksen ilmanvaihto on tutkimustulosten mukaan tällä hetkellä käyttäjämäärään nähden riittämätön.

Rakennusterveysasiantuntija onkin arvioinut, että tilojen käyttäjien altistuminen epäpuhtauksille rakennuksessa on todennäköistä. Korjauslaajuuden selvittämiseksi rakennusterveysasiantuntija on suositellut lisätutkimusten tekemistä.

Rakennusterveysasiantuntijan lausunnon pohjalta terveysviranomainen on todennut, että päiväkodin asumisterveysasetuksen mukainen toimenpideraja sisäilman laadussa ylittyy, sisäilmasta aiheutuva terveyshaitta on todennäköinen ja terveyshaitan poistamiseksi tulee ryhtyä toimenpiteisiin.

Työterveyshuolto on puolestaan arvioinut, että työskentelyyn Ruutanan päiväkodin tiloissa katsotaan liittyvän lisääntynyt astman ja hengitystieoireiden riski.

Päiväkodilla on tehty jo aikaisemmin toimenpiteitä sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi. Pisaroiden osastolla on tehty tiivistyskorjaus ja koko rakennuksen ilmanvaihtoa on parannettu vuonna 2016. Kellarikerroksen tilat eivät ole enää käytössä rakenteellisten ongelmien vuoksi.