Pysäköinninvalvonta estää rakennustyöt

Kangasalan pysäköinninvalvonta on mennyt aivan mahdottomaksi. Pikkolan Lyhdekujalla on omakotitalon kattotyömaa ja tontti on niin pieni, ettei pihaan mahdu muuta kuin rakennustarvikkeet. Rakennusliikkeen auto on pysäköitynä talon kohdalla kadulla, joka on päivällä työaikana pysäköintikieltoaluetta. Autossa on rakentajien työkalut, joita tarvitaan koko ajan ja auton pitää olla paikalla työssä tarvittavien laitteiden vuoksi. Pysäköinninvalvoja saapui paikalle kehottaen siirtämään auton talon pihaan, jonne se ei yksinkertaisesti mahdu. Mahdoton jäi tekemättä ja hetken kuluttua pysäköinninvalvoja tuli uudelleen paikalle ja kirjoitti pysäköintivirhemaksun autoon.

Miten ihmeessä pysäköinninvalvonnassa ei voida ottaa järkeä mukaan ja katsoa tilannetta sen vaatimalla tavalla? Työnteon estäminen on jo yliampuvaa pysäköinninvalvontaa varsinkin, kun pysäköinnistä ei ole kenellekään haittaa, eikä kadulla ole edes läpiajoliikennettä.

Säännöt ovat sääntöjä, mutta jonkinlainen tolkku pitäisi olla niiden valvonnassa ja tulkinnassa. Jopa maan hallitus on purkamassa turhia sääntöjä ja normeja, jotka ovat estämässä järkevää toimintaa.

Parkkisakot työnteosta