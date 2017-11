Vanikan palat -monologi taidemuseossa

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa nähdään tulevana torstaina monologi Vanikan palat. 45-minuuttinen monologi kuvaa sitä, kuinka äitinsä menettänyt taiteilijanalku joutuu puremaan kovaa armeijan näkkileipää, vanikkaa, mutta siitä huolimatta hän näkee kauneutta arkisissa asioissa.

Vanikan palat esittää näyttelijä ja Kangasalan Pikkuteatterin ohjaaja Mika Eerola. Teoksen ohjaajana on teatterialan monitaituri, teatteriohjaaja Jyrki Tamminen. Näyttämösovituksen Väisäsen kirjan pohjalta on tehnyt toimittaja ja teatterikriitikko Anne Välinoro. Musiikin teokseen on säveltänyt Radio Classicin päätoimittaja ja muusikko Mika Lintu.

Vanikan palat on Finlandia palkitun kirjailija-kuvataiteilija Hannu Väisäsen viisiosaisen sarjan ensimmäinen teos. Yksinhuoltaisän kasvattama, Oulun kasarmilla lapsuutensa viettänyt Väisänen puki herkän ja taiteellisen pojan havainnot kirjasarjaksi. Muut sarjan osat ovat Toiset kengät, Kuperat ja koverat, Taivaanvartijat ja Elohopea.

Esityksen tilana toimii Kimmo Pyykkö -taidemuseon toinen kerros, joten lippuja tilaisuuteen on saatavilla normaalia rajoitetummin. Vain 40 ensimmäistä pääsee katsomaan ja nauttimaan monologista poikkeuksellisessa ympäristössä – kangasalalaisen kuvataiteen keskellä. Esitystä ympäröivät Kohtauspaikkana Kangasala -näyttelyn maalaukset ja veistokset. Esitys alkaa kello 18.