Yrityksiä syntyy lähes samaa vauhtia kuin lapsia

Pälkäneelle on tänä vuonna syntynyt lähes yhtä paljon yrityksiä kuin vauvoja. Uusia yrityksiä on aloittanut 32, uusia pälkäneläisiä syntynyt 38.

Yrittäjyys liittyy Pälkäneen ilon- ja ylpeydenaiheeseen: työttömyysaste on selvästi maakunnan keskiarvoa pienempi, ja alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysprosentti kävi syyskuussa yhdessä prosentissa. Myönteinen uutinen nuoriaan aktivoivasta ja työllistävästä kunnasta levisi valtakunnallisesti.

– Työ estää ihmisiä syrjäytymästä ja suojaa ihmisiä monilta muilta ongelmilta. Nämä työllisyyden kasvun merkit kertovat meille samalla talouden piristymisestä, Pälkäneen joulun avannut kunnanjohtaja Janita Koivisto sanoi.

Kunnan huolenaiheena on laskeva asukasluku. Viime vuonna uusia lapsia syntyi vain 50, ja tänä vuonna ollaan jäämässä tästäkin.

– Olemme kovasti yrittäneet muuttaa suuntaa ja tehdä Pälkäneestä entistä houkuttelevampaa, Koivisto sanoi.

Ensi vuonna aletaan rakentaa teitä, vesijohtoja ja viemäriputkia kunnan kautta aikojen suurimmalle asuinalueelle Roholaan. Sen tuntumaan Lahdentien ja Pälkänevedentien risteykseen kaavoitetaan uutta palvelun ja teollisuuden aluetta.

– Liikuntakeskus on valmistumassa ensi elokuussa ja myös valokuitua kaivetaan vilkkaasti maahan. Uskomme näiden tuovan meille uutta vireyttä ja uusia asukkaita. Me jotka täällä asumme, tiedämme, että Pälkäne on hyvä paikka asua, kunnanjohtaja sanoi.

Pälkäneen tulevaisuus verraten seesteinen

Kunnat ovat viime vuosina eläneet muutosten aikaa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtäminen maakunnille vuonna 2020 takaa sen, että vauhdikkaat muutokset jatkuvat myös tulevina vuosina.

– Toteutusta tehdään jo erilaisin kokeiluin ja pilotein. Valinnanvapauslainsäädäntö on juuri lausunnoilla kunnissa. Tämä muutos vaikuttaa vääjäämättä meidän kaikkien arkeen. Uskomme kuitenkin Pälkäneen palvelujen säilyvän edelleen hyvällä tasolla, Janita Koivisto sanoi.

Kunnanjohtaja korosti, että maan tai maailman mullistuksiin verrattuna Pälkäneen tulevaisuus vaikuttaa varsin seesteiseltä.

– Meidän on vain sopeuduttava elämään muutoksen ja hieman epävarmuudenkin ilmapiirissä. Pitää myös muistaa, että monessa kohtaa myös asenne ratkaisee, onko maitolasi puoliksi täynnä vai tyhjä. Positiivinen asenne vaikuttaa niin omaan mielialaan ja terveyteen kuin myös kanssaihmisten olotilaan.