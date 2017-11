Taidepappila saa ylleen uuden katon

Kuhmalahden Taidepappilaa on remontoitu kuluvan vuoden aikana runsaasti. Aivan lähipäivinä remonttivuosi saa huipennuksensa, kun taidepappilan uusi katto valmistuu.

– ”Paikalliset pojat” eli Hämeen laaturemontti on ollut kattoa vaihtamassa parisen viikkoa. Valmista tulee kuluvalla viikolla, taidepappilan isäntä Teemu Luoto kertoo.

Remontissa noin 70 vuoden ajan palvellut tiilikatto saa väistyä teräspeltikaton tieltä. Uusi katto on väritykseltään mustanharmaa.

– Mielestäni se sopii vaaleanvihertävän rakennuksen väritykseen, Luoto perustelee.

Syksyinen remontti alkoi hieman epäonnisissa merkeissä, kun kookas nosturiauto juuttui heti ensimmäisenä remonttipäivänä taidepappilan pihatiehen. Kesän ja syksyn runsaat sateet olivat pehmittäneet tietä siinä määrin, että 200 tonnin painoisen monitoimikuormurin matka pysähtyi pihassa alkuunsa.

– Tie vahvistettiin mukulakivillä, minkä jälkeen remontti pääsi varsinaisesti alkamaan, Luoto kertoo.

Ensi kesä jo mielessä

Tämän vuoden aikana myös taidepappilan vieressä sijaitsevaa pikkutaloa on kunnostettu. Noin 130-neliöinen Luodon itsensä asuttama talo on maalattu perinteisellä punamultamaalilla. Myös pihapiirin viljamakasiinia on remontoitu.

– Alimpia hirsiä on vaihdettu ja rakennusta kunnostettu muutenkin ulkopuolelta. Sisäremontti on vielä kesken, esimerkiksi sähköjä pitäisi vetää siellä uusiksi. Ikkunatkin kaipaavat jo vaihtamista.

Viljamakasiinin yläkerrassa on kappeli, ja sen alakerrassa on kaksi näyttelytilaa.

Marraskuun viimeisinä päivinä taidepappilan isännän mielessä siintää jo ensi kesän näyttely, jota kootaan parhaillaan.

– Näyttelyn työnimenä on ”Minä ja mun kaverit”. Minä ja Jukka Tuominen etsimme taiteilijakavereistamme sopivia kuvantekijöitä näyttelyyn, Luoto paljastaa ensi kesän suunnitelmistaan.