Viinanhuuruinen tarina syömishäiriöistä

The Skankbeat: Puolipälkäneläinen räprockryhmä julkaisi toisen musiikkivideonsa

Puolipälkäneläinen räprockryhmä The Skankbeat julkaisi marraskuun lopussa toisen musiikkivideon debyyttialbumiltaan Everybody. Videon Mörkö -biisi on viinanhuuruinen kuvaus miehen taistelusta syömishäiriötä vastaan.

Red Hot Chili Peppers -kitaroinnin kuljettaman kappaleen tarttuvat kertosäkeistöt vyöryvät Trio Niskalaukauksen jylhissä tunnelmissa. Videolla tarinaa kuvittavat The Skankbeatin rappari Eetu Koro ja Teit meistä kauniin -elokuvastakin tuttu Teppo Manner. Videon on kuvannut Pälkäneeltä lähtöisin oleva Pasi Tiitola, jonka veli Vesa Tiitola soittaa bändissä bassoa. The Skankbeatin kitaristina toimii niin ikään Pälkäneeltä lähtöisin oleva Arttu Tuominen.