Sound of Musicin tarina Mikkolan Navetalla

Vielä on muutama lauantai jouluun ja ohjelmaa riittää. Tulevana lauantaina voivat kaikki Sound of Music -nostalgikot eläytyä toivemusiikkinsa tarinaan kello 14 alkaen. ”Raindrops on roses and whiskers on kittens, these are a few of my favourite things.” Herra von Trapp & musiikin sointi on armottoman Sound of Music -fani Heikki Hervan yhden miehenshow, joka kunnioittaa ikonisen musikaalin ja elokuvan henkeä ja tarjoilee sen musiikkia.

Heikki Herva näki lapsena Sound of Musicin lukemattomia kertoja. Muistattehan sirkeän kotiopettajattaren, jota esitti Julie Andrews? Opettajatar tuli taloon kaitsemaan leskiparonin kuutta lasta. Komea mutta ahdistunut paroni tietysti lankesi neidin viehätysvoiman ja lauluäänen edessä, mutta maailmanhistoria ei sallinut heidän elää onnellisena elämänsä loppuun Itävallan vihreillä kunnailla. Kun Saksa miehitti Itävallan vuonna 1938, pakoon oli lähdettävä. Onneksi Sveitsi avasi pakolaisille rajansa. Näin perhe päätyi lopulta Yhdysvaltoihin ja elätti sen jälkeen itsensä esiintymällä ja laulamalla. Trappin perheestä tuli kuuluisa, tehtiin kirja ja musikaali ja elokuva. Laulut jäivät elämään.

Lauantain tilaisuuden järjestävät Pälkäneen kulttuuripalvelut ja Mikkolan Navetta.