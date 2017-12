Sadas luukku aukeaa

Pälkäne päätti viime vuonna juhlistaa Suomen satavuotista taivalta sadan tapahtuman juhlavuodella. Kyliä, yhdistyksiä ja muita toimijoita innostettiin mukaan tapahtumakilpailun avulla. Sen järjestelyissä mukana olleet Aito Säästöpankki ja Luopioisten Säästöpankkisäätiö kustansivat voittajaidean toteuttamisen.

Kilpailun voitti Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys sadan kilometrin liikuntatapahtumalla, joka kiersi Sydän-Hämettä kesäkuun alussa. Lisäksi tapahtumakisa poiki sekä uusia että Suomen satavuotisjuhlaan räätälöityjä tapahtumia.

100 luukkua Suomen itsenäisyyteen

Juhlavuoden sata tapahtumaa listattiin 100 luukkua Suomen itsenäisyyteen -lehteen, joka jaettiin ennen vuodenvaihdetta kuntalaisille. Tapahtumien ideointi ei kuitenkaan siihen päättynyt, vaan kalenteri on täydentynyt pitkin vuotta uusilla tapahtumilla. Vaikka Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumien lopullinen saldo ylitti reilusti tavoitellun rajapyykin, sadas luukku itsenäisyyteen avataan suunnitellusti itsenäisyyspäivänä. Tapahtumantäyteinen vuosi huipentuu Nuijan ja Honkalan juhliin.

Juhlien anti kotikyliltä

Päiväjuhla alkaa 6.12. juhlajumalanpalveluksen ja kahvitarjoilun jälkeen noin kello 12. Nuijalla puhuvat kenraali Pertti Salminen Kyynäröltä sekä Kostian koulun oppilaskunnan edustajat Eero Jaakkola ja Severi Penttinen. Tervetulosanat lausuu kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä Nuijanmäeltä. Juhlan juontaa Aimo Kokkola Laitikkalasta.

Nuijalla kuullaan poimintoja juhlavuoden musiikki- ja lausuntahelmistä. Niistä vastaavat pälkäneläistaiturit Aimo Kokkola, Merja Vaittinen ja musiikkiopiston puhallinorkesteri. Kesäasukkaatkin tuovat osansa ohjelmaan, sillä Kukkia Ensamblen duo saapuu Nuijalle.

Myös 6.12. kello 19 alkavassa Honkalan iltajuhlassa juhlapöytä ja ohjelmalava on katettu pälkäneläisherkuilla ja -osaamisella. Luopioislaisen Hannele Haatajan loihtima coctailbuffet on tehty kotikunnan sadosta. Myös juhlajuoma on pälkäneläistä, sillä Honkalassa kilistellään laitikkalalaisella Rönnvikin Kylmänkukka -kuohuviinillä.

Iltajuhlassa esiintyy puutikkalalaisen Juha Metsäperän johtama Taikakuu ja alakerran jatkoilla juhlaa varten koottu pälkäneläinen superbändi, jonka riveissä taituroivat kitaristi Aukusti Koivisto ja Mikko Kaipainen Onkkaalasta sekä rumpali Pekka Mikkola Aitoosta.

Teemana ”yhdessä”

Suomi 100 -juhlavuoden ja Pälkäneen itsenäisyyspäiväjuhlan teemana on ”yhdessä”.

Pälkäneläiset ovat juhlavuoden tapahtumia ideoidessaan, järjestäessään ja kiertäessään kokoontuneet lukemattomia kertoja yhteen. Juhlavuoden päätteeksi on paikallaan kiitos hienosta vuodesta.

Honkalan iltajuhla tarjoaa tilaisuuden tuulettaa juhlapukua, mutta ei edellytä erityispaneutumista, vaan tärkeintä on vielä kerran olla yhdessä, tavata toisia, syödä hyvin ja nauttia hienosta musiikista.

Honkalan iltajuhlan tanssikortit maksavat 15 euroa, ja niitä myydään etukäteen kunnanvirastolla, Aapiskukossa, Puttiikki Spirraalissa Nuijantalolla, Anssin kaupassa Aitoossa, Pytingin kuntainfossa Luopioissa ja Elotähkässä Rautajärvellä.