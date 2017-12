100 sanaa Suomesta

Taivas, hanki, metsä, järvi, harju, tunturi, kauneus, turvallisuus, huolenpito, tasa-arvo, valoisuus, sinisyys, risti, lippu – siniristilippu. Luetteloa voisi jatkaa, mutta pysähdytään tähän.

Siniristilippu on sykähdyttävä tunnus, joka yhdistää kaikkia maassamme asuvia ihmisiä. Historiassamme on vaiheita, jolloin Suomen itsenäisyyden ja sen lipun puolustaminen on vaatinut maamme asukkailta paljon. Tänään siniristilippu kertoo kansasta, joka haluaa rakentaa kaikille turvan ja toivon antavaa yhteiskuntaa.

Risti lipun keskellä kertoo siitä, että kristillinen usko on ollut ja on edelleen merkittävä suomalaista elämäntapaa ja yhteiskuntaa muovaava tekijä. Risti kertoo Luojamme rakkaudesta ja huolenpidosta. Saamme yhtenä kansana ja yksittäisinä suomalaisina edelleen luottaa ja turvata Jumalaan! Hyvää itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuotta!

Seppo Jarva

kirkkoherra

Kangasalan seurakunta